L'auberge de Duchesnay se refait une beauté

(Québec) Après avoir dépensé des millions de dollars pour rénover le centre de formation des agents de la faune, les chalets, le spa et tutti quanti, la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) s'apprête à ressortir le chéquier pour remettre au goût du jour toutes les chambres de son auberge de la Station touristique Duchesnay.

«On veut actualiser l'auberge pour essayer de la mettre plus au goût du jour», explique le nouveau porte-parole de la SÉPAQ - et ex-collègue - Simon Boivin. La société d'État entend ainsi «maintenir le niveau 4 étoiles» de l'établissement. «On n'avait pas vraiment d'avertissement [...], ce n'est pas quelque chose qui était envisagé qu'on puisse le perdre. Sauf qu'on s'est dit que pour rester au standard, on va faire ces travaux-là.»

Les 48 chambres, les salles de réunion et les couloirs seront donc rafraîchis. Seront modifiés : le papier peint, la peinture, les revêtements de plancher, les portes, les serrures magnétiques, etc. «On refait la déco dans l'auberge.»

Les travaux débuteront en mars. «On choisit un moment où on va avoir l'impact le plus minime sur la clientèle», note M. Boivin. «Il y a trois étages. [...] Ils vont être chacun fermés en alternance, deux semaines, pour que les travaux se fassent sur chaque étage.»

De quelle importance sera ce nouveau débours? «On ne veut pas donner d'indications aux soumissionnaires quant à ce que ça pourrait représenter comme somme, ce à quoi on s'attend.»

Il assure que la dépense sera cependant bien moindre que les 5,3 millions $ promis en 2013-2014 pour la rénovation du pavillon Le Cerf abritant le Centre de formation et de perfectionnement de la protection de la faune. Ces travaux-là devraient être bientôt «officiellement» terminés.

Moindre aussi que les 4 millions $ injectés à la même époque pour le rajeunissement des 14 chalets ainsi que des autres pavillons d'hébergement et de réception de Duchesnay.

La station touristique compte également un spa. Racheté au privé en 2015, il a lui aussi été rénové. Il a rouvert ses portes en juillet.