Le produit intérieur brut demeure stable

Les industries productrices de biens ont connu un premier recul (-0,5 pour cent) en cinq mois, une diminution qui était principalement attribuable aux baisses dans l'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz, ainsi que dans la fabrication. Les industries productrices de services ont enregistré une hausse de 0,2 pour cent.

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz a connu une baisse de 1,2 pour cent en juillet, principalement attribuable à un recul de 1,8 pour cent dans le sous-secteur de l'extraction de pétrole et de gaz.

Le secteur du commerce de détail a connu un léger recul de 0,1 pour cent, des hausses et des baisses ayant été réparties également entre ses 12 sous-secteurs.

Le secteur de la construction a reculé de 0,5 pour cent en juillet, après avoir enregistré l'une des hausses les plus marquées au cours des quatre dernières années en juin après des arrêts de travail au Québec au mois de mai.