Les affaires express

L'entreprise de Québec spécialisée dans le traitement des eaux avait une bonne raison, jeudi, pour bomber le torse. En effet, H2O Innovation a décroché un contrat avec la ville de San Diego pour la conception, la fabrication, le démarrage et la mise en service d'un système d'ultrafiltration. Le contrat est d'une valeur de 9,1 millions $. Jamais, dans sa courte histoire, H2O Innovation n'avait obtenu un contrat d'ultrafiltration aussi important. Cette entente permet de gonfler son carnet de commandes à 56,8 millions $. La ville californienne construit actuellement une nouvelle usine de traitement d'eau pour affronter les problèmes liés à la sécheresse. À la fermeture de la Bourse de Toronto, jeudi, l'action de H2O Innovation (TSX de croissance: HEO) valait 1,35 $ en hausse de 8 ¢. Gilbert Leduc

Le groupe Harnois met le grappin sur cinq dépanneurs PROXI situés dans les régions de Québec et de Lévis, selon le site Depquebec.com. L'entreprise, qui dessert plus de 400 stations-service à travers la province, détient déjà les bannières Le magasin, Pétro-T, Esso et Harnois. La compagnie familiale PROXI avait été fondée par Gérard Brousseau dans la capitale dans les années 1980. La famille conserve dans son portefeuille deux points de vente dans la région, soit sur la rue Saint-Paul ainsi que sur le boulevard Sainte-Geneviève. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Le propriétaire de la bannière PROXI, Denis Brousseau, a confié au site que la vente était inévitable en raison d'un manque de relève. Jean-Michel Genois Gagnon

