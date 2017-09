BlackBerry renoue avec la rentabilité

La firme ontarienne a affiché jeudi un bénéfice de 19 millions $ US ou 4 cents US par action, comparativement à une perte de 372 millions $ US ou 71 cents US par action l'an dernier.

Ses revenus trimestriels sont passés toutefois de 334 millions $ US il y a un an à 238 millions $ US cette année.

BlackBerry se concentre depuis quelques années sur les logiciels et les services, puisque ses téléphones ont été distancés par les appareils Android et Apple.

Les revenus générés par les logiciels et les services ont totalisé 185 millions $, soit environ les trois quarts du total trimestriel.

Le patron de BlackBerry, John Chen, s'est aussi félicité de l'amélioration des marges de la compagnie.