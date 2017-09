Uber, Airbnb et cie: pirates ou corsaires?

Agrandir

L'auteure de l'étude, Rosalie Wyonch, évalue sommairement qu'à elles seules, Netflix, Spotify, Uber et ses semblables, Airbnb et ses semblables, StubHub et la division des livres électroniques d'Amazon évitent le paiement de 85,8 à 107,3 millions de dollars en taxes de vente au Canada et dans les provinces.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE