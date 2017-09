L'industrie du taxi crie au chantage

«Le message qu'envoie le gouvernement à Uber, c'est: «Faites du chantage et on va changer les lois pour votre intérêt», déplore Abdallah Homsy, rappelant que les chauffeurs de taxi de Québec ont vu la valeur de leurs permis chuter de 38 % à 48 % depuis l'arrivée d'Uber.

Uber a déjà annoncé qu'elle quittait le Danemark le 18 avril en raison d'une réglementation plus sévère imposant à tous les véhicules effectuant du transport de personnes de se munir de senseurs aux sièges, de surveillance vidéo et de taximètres.

«Je serais surpris qu'une multinationale qui a développé cette application ne soit pas capable de faire une formation plus appropriée le temps de l'implantation. De plus, j'ai entendu la confession du pdg d'Uber voulant qu'il y avait eu des infractions. Est-ce qu'on peut leur enseigner qu'il y a certains endroits où ils n'ont pas le droit d'aller, notamment les courses hélées?», a résumé le ministre.

«Ce n'est rien d'autre que du chantage, et ça marche. La preuve, le ministère des Transports aurait déjà dit que le ministère était prêt à adoucir sa position», a déclaré au Soleil Abdallah Homsy, président de Taxi Coop et du Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec.

Porte-parole du Comité provincial de concertation et de développement de l'industrie du taxi, l'ex-ministre Guy Chevrette estime qu'Uber doit 24 millions $ au gouvernement du Québec. «J'espère que si Uber quitte le Québec, le gouvernement récupérera les 24 millions $ qu'ils ont perçu et sur lesquels ils n'ont rien donné (durant les deux ans qui ont précédé le projet-pilote). J'espère aussi que le gouvernement exigera qu'ils paient pour les infractions qu'ils ont commises», a déclaré M. Chevrette en entrevue au Soleil. M. Chevrette croit lui aussi qu'Uber s'est placé dans une «position de négociation doublée de chantage» plutôt de vraiment vouloir cesser ses opérations au Québec. «Je trouve inconcevable qu'Uber refuse d'appliquer des règles pour une meilleure sécurité et un meilleur service. On voit que ce n'est pas le citoyen qui est au coeur de leur négociation, mais bien le portefeuille», a résumé M. Chevrette. Ian Bussières

Faisant la promotion des transports collectifs, l'association Trajectoire Québec s'est dite déçue de la cessation des activités d'Uber au Québec le 14 octobre et a demandé au ministre des Transports Laurent Lessard de tenir compte des besoins des citoyens. «L'association demande au ministre Lessard de répondre aux citoyens qui attendent le développement de services entre le taxi et le covoiturage, dans un environnement qui favorise la multiplication des services existants», a déclaré le directeur Philippe Cousineau-Morin dans un communiqué de presse. «Après plus de deux ans de débats sur le taxi et les nouveaux joueurs du transport à la demande, les citoyens demeurent en droit de voir plus de services de mobilité offerts dans les villes. Or, c'est retour à la case départ», déplore-t-il, ajoutant que le ministère des Transports n'a toujours pas de balises si une autre initiative technologique ou de mobilité venait à s'installer au Québec. Ian Bussières