Walmart veut livrer et ranger l'épicerie à domicile aux États-Unis

(Québec) Le géant américain Walmart innove. L'entreprise lance au pays de Donald Trump un projet-pilote pour ranger votre épicerie dans votre réfrigérateur et vos armoires.

Vous n'êtes pas à la maison? Pas de problème... Un employé de la compagnie s'occupe de livrer vos sacs à votre domicile. Vendredi dernier, Walmart a annoncé avoir signé un partenariat avec l'entreprise August Home, qui se spécialise dans les serrures connectées, pour son nouveau projet au sud de la frontière, peut-on lire dans différents médias.

Les premiers tests auront lieu au cours des prochains mois à Silicon Valley, en Californie.

«Pensez-y, quelqu'un d'autre fait votre épicerie et il s'occupe de tout ranger», a déclaré Sloan Eddleston, vice-président de la stratégie de commerce électronique et des opérations commerciales chez Walmart. Cette dernière cherche depuis plusieurs années à augmenter ses parts de marchés dans le domaine de l'alimentation. Des caméras de surveillance seront installées dans le domicile du client pour lui permettre de visionner à distance la livraison.

Pour Alex Roberton, directeur principal des affaires chez Walmart Canada, cette nouvelle offre pour le consommateur ne figure pas à court terme dans les plans pour le Canada.

«Si cela fonctionne bien, nous allons regarder de près la possibilité, mais il n'y a rien de garanti. On partage beaucoup d'informations sur nos initiatives et nos succès entre les compagnies Walmart à travers le monde», affirme-t-il. «Là, il s'agit d'une annonce de Walmart du côté des États-Unis. C'est leur projet et nous allons voir les résultats», poursuit-il.

Actuellement, Walmart Canada offre la possibilité de livrer à domicile l'épicerie seulement du côté de Toronto. «La majorité du temps, la clientèle préfère se déplacer pour prendre sa commande en magasin», conclut M. Roberton.