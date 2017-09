Les produits laitiers feront leur entrée dans les négos de l'ALENA

Des syndicats ont félicité le gouvernement canadien pour avoir proposé que le Mexique et les États-Unis s'engagent à améliorer les normes du travail dans la prochaine version de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Selon le directeur des affaires publiques de Teamsters Canada, Christopher Monette, on n'aide pas la cause des travailleurs si on concentre exclusivement son attention sur le Mexique, où les bas salaires ont favorisé un exode des emplois canadiens et américains vers ce pays.

M. Monette a rappelé que plusieurs emplois canadiens avaient été perdus au profit des États-Unis, particulièrement dans les États où la loi permet aux travailleurs de refuser de se joindre à un syndicat ou même de payer des frais de cotisation même s'il profite d'une convention collective négociée.

Le Canada réclame le retrait de telles lois, en vigueur dans 28 États américains. Selon les chefs syndicaux, elles ne visent qu'à éliminer les syndicats en les privant de revenus.

Le président d'Unifor, Jerry Dias, qui collabore étroitement avec les négociateurs canadiens, soutient que le gouvernement défend «très, très vigoureusement» sa proposition pour améliorer les normes du travail chez ses deux partenaires de l'ALENA.

M. Dias a ajouté que les Américains n'avaient encore démontré aucun intérêt en ce sens ou même de fournir une liste de demandes, ce qui l'amène à croire que le président Donald Trump n'a aucune l'intention de conclure une entente d'ici la fin de l'année.