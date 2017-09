Les chiffres de la semaine

100 000

C'est le nombre de Canadiens qui pourraient avoir été touchés par le piratage d'Equifax, cyberattaque massive rendue publique plus tôt ce mois-ci. Les données pouvant avoir été piratées incluent des noms, des adresses, des numéros d'assurance sociale et, dans certains cas, des numéros de carte de crédit.

-----

500 millions $

Premier Aviation, située à Trois-Rivières, a annoncé lundi la signature d'une entente d'une valeur de 500 millions de dollars avec Air Canada. Du même souffle, l'entreprise est passée aux mains d'une du géant aéronautique mondial, AAR.

-----

79 %

Boeing demande l'imposition d'un droit compensatoire d'au moins 79,41 %, ainsi qu'un droit antidumping de 79,82 %, sur les ventes d'appareils CSeries de Bombardier aux États-Unis. C'est mardi qu'on saura si Washington imposera ou non des mesures punitives.

-----

460 millions $

C'est le montant qu'investira la brasserie Labatt entre 2017 et 2020 pour améliorer ses activités et stimuler sa croissance.

-----

135 millions $US

iA Groupe financier (Industrielle Alliance) étend ses tentacules aux États-Unis dans le marché des garanties prolongées. La compagnie d'assurances de Québec a annoncé, jeudi, la signature d'une entente en vue de l'acquisition de Dealers Assurance Company et Southwest Reinsure (DAC). Une affaire de 135 millions $US (166 millions $CAN).

-----

400 millions $US

Avec une dette évaluée à 400 millions $US (493,4 millions $CAN), Toys "R" Us est au bord de la faillite. La chaîne américaine s'est placée lundi à l'abri de ses créanciers. On compte plus de 1700 magasins dans le monde, dont deux à Québec.