Trois entreprises investiront 100 M$ dans le mail Cap-Rouge

(Québec) Le groupe immobilier Immostar, le constructeur Bâtimo et l'entreprise spécialisée dans les résidences pour personnes âgées Chartwell sortent le chéquier. Le trio investira 100 millions $ pour redévelopper le mail Cap-Rouge.

L'offre commerciale de l'établissement sera améliorée et une résidence pour retraités sera intégrée à même l'établissement. Une conférence de presse pour dévoiler le projet aura lieu mercredi prochain.

Au début de l'été, Immostar s'était porté acquéreur auprès de Sandal­wood du centre commercial du boulevard de la Chaudière pour la somme de 8,7 millions $. L'entreprise n'a jamais caché son intention pour développer l'endroit.

Les travaux commencés

Les travaux sont commencés depuis quelques semaines et lors d'une entrevue avec Radio-Canada, l'associé et vice-président d'Immostar, François Pelchat, avait confié que la modernisation de l'édifice devrait prendre entre trois et cinq ans. Au cours des deux prochaines années, le groupe immobilier prévoit investir 100 millions $ dans différents projets.

Cet été, Immostar a procédé à la vente de 90 % de l'immeuble Place de l'Escarpement, à Lebourgneuf, à la société canadienne de gestion d'investissement en placements immobiliers Fiera Immobilier. Les détails financiers de la transaction n'avaient pas été dévoilés. Les actifs immobiliers de la compagnie s'élèvent à 300 millions $.