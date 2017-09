Acquisition aux États-Unis pour iA Groupe Financier

Gilbert Leduc

(Québec) iA Groupe financier (Industrielle Alliance) étend ses tentacules aux États-Unis dans le marché des garanties prolongées. La compagnie d'assurances de Québec a annoncé, jeudi, la signature d'une entente en vue de l'acquisition de Dealers Assurance Company et Southwest Reinsure (DAC). Une affaire de 135 millions $US (166 millions $CAN).