Cent PME de plus à Québec

Selon un relevé effectué par la Ville de Québec à la demande du Soleil, le nombre total d'entreprises et de bureaux présents sur le territoire des SDC - ces organisations à but non lucratif chargées de représenter les intérêts des gens d'affaires des différentes artères commerciales - est passé de 1117 à 1216 entre 2013 et 2017.

La SDC Faubourg Saint-Jean a gagné 41 PME au cours de cette période. La SDC Centre-ville (Saint-Roch) a fait le plein de 37. Seule la SDC Montcalm a perdu des joueurs. Cinq.

La Ville de Québec n'a cependant pas été en mesure de fournir des chiffres sur le nombre exact d'ouvertures et de fermetures d'entreprises et de bureaux pour toutes les SDC au cours des dernières années.

Il y a une dizaine de jours, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec indiquait que 75 commerces avaient mis la clé sous la porte dans Saint-Baptiste depuis 2009. L'organisme parlait d'un «exode des plus petits commerçants vers les banlieues où les coûts d'opération sont beaucoup moins élevés et les services plus nombreux».

Le lendemain de la sortie de la chambre, le maire Régis Labeaume «corrigeait le tir» en révélant qu'«au net», le nombre d'entreprises dans ce quartier avait plutôt augmenté de 45.

Et pour ajouter au débat, un lecteur a appelé Le Soleil pour signaler qu'il avait compté 62 emplacements commerciaux inoccupés entre la rue Salaberry et l'autoroute Dufferin-Montmorency!