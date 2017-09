Un million d'arbres plantés par Solifor Perthuis

Jean-Michel Genois Gagnon

Le Soleil Le Soleil

(Québec) La société Solifor Perthuis, une compagnie créée à partir d'un partenariat entre le Fonds de solidarité FTQ et la Scierie Dion & Fils, a réalisé la première transaction de son histoire dans le marché des crédits carbone. Solifor a récemment vendu au Groupe Banque TD et Just Energy, situé à Toronto, 140 000 tonnes de crédits de carbone de type volontaire.