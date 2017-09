Le complexe Entourage-sur-le-lac ouvert

Lundi, les médias ont participé à une visite de l'édifice de quatre étages comptant 166 unités d'hébergement. Les deux groupes qui ont piloté le projet, soit Kevlar et Tanguay, avaient acquis le terrain d'environ 100 000 pieds carrés du Manoir St-Castin pour la somme de 4,5 millions $ en juin 2015.

Parmi les offres de l'établissement, entre autres le restaurant L'îlot - Repère gourmand, on y trouve une piscine, un gymnase, un stationnement souterrain ainsi que plusieurs salles de banquet. La direction mise sur un mariage entre le monde des affaires et la nature. Des entraîneurs professionnels ont d'ailleurs mis sur pied des programmes d'activités physiques et de plein air et des programmes de conférences pour répondre à la clientèle.

«Inspirés du dynamise sportif et du mode de vie reconnue aux résidants de Lac-Beauport, tous les services sont globalement intégrés de façon à ce que les participants puissent travailler efficacement, se nourrir sainement, faire du sport et bien vivre durant leur séjour», avance le directeur général Alain April, également gestionnaire du Bonne Entente.

Près du Relais

Le grand patron rappelle que l'édifice donne accès au lac Beauport et qu'il est situé à quelques kilomètres du centre de ski Le Relais et du Sibéria Spa.

Les unités de condo-hôtel du complexe se sont vendues entre 250 000 $ et près de 1 million $. Plus de 120 investisseurs de la Capitale-Nationale ont déplié les billets verts pour devenir propriétaires d'au moins une chambre. Au total, 100 emplois ont été créés grâce à ce projet.

Pour la première année d'opération, la direction de l'établissement espère attirer plus de 30 000 touristes dans ses murs. Et le tourisme d'affaires devrait constituer environ 70 % de la clientèle. Chaque année, les propriétaires promettent d'investir plus de 200 000 $ pour «assurer la mise en marché et vendre le Lac-Beauport».