Toys R Us au bord de la faillite

L'aventure dans sa forme actuelle de la compagnie semble tirer à sa fin, selon l'agence Bloomberg. L'entreprise se placerait au cours des prochaines heures sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis.

Il s'agira d'un autre coup dur pour l'industrie du commerce de détail, depuis quelques mois. En début 2017, la chaîne HMV annonçait mettre la clé sous la porte - certains magasins ont été repris par Sunrise Records - et dernièrement la société Sears Canada s'est également placée à l'abri de ses créanciers pour entamer une importante restructuration.

En début septembre, on apprenait que Toys R Us avait mandaté la frime d'avocats Kirkland & Ellis pour l'aider à trouver des solutions pour rembourser des dettes de 400 millions $US dès l'an prochain. L'entreprise pourrait opter pour une stratégie similaire à celle de Sears Canada et choisir de fermer plusieurs points de vente pour se départir de certains baux.

Signe que la situation est inquiétante, au cours des derniers jours, des fournisseurs de Toys R Us ont notamment réduit leurs livraisons dans le souci que l'entreprise ne puisse pas payer ses factures, note Bloomberg. Actuellement, la chaîne américaine, qui détient 1600 magasins dans le monde, jongle avec une dette de 5 milliards $US.

Dans la grande région de Québec, Toys R Us détient deux magasins, soit aux Galeries de la Capitale et à Laurier Québec. Selon nos informations, aucune annonce de fermeture n'est prévue pour le moment dans ces établissements. Les propriétaires des deux centres commerciaux, le Groupe Oxford et Ivanhoé Cambridge ont confirmé au Soleil n'avoir aucune direction comme quoi les magasins fermeraient leurs portes.

Lundi, suite aux spéculations, les actions d'importants fabricants de jouets ont chuté à la Bourse. La société Mattel, spécialisée dans les jouets et jeux pour enfants, elle détient entre autres les marques Barbie et Hot Wheels, a vu son titre baissé de 6,24 %. Du côté de Hasbro, qui possède Monopoly, l'action a diminué de 1,69 %.

En 2016, Toys R Us, qui est détenu par le fonds d'investissement KKR, Bain Capital et Vornado Realty Trust, avait affiché une baisse des ventes de 3,4 %. Le plan stratégique de l'entreprise semble ne pas avoir porté ses fruits.