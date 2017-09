Les chiffres de la semaine

La somme provenant du Fonds de développement des territoires pour stimuler et soutenir la création et la croissance de jeunes pousses innovantes dans la capitale. La Ville de Québec a lancé, cette semaine, un appel d'offres pour recruter une troisième cohorte d'entreprises dans le cadre du programme Québec, ville entrepreneuriale. L'aide peut atteindre 50 000 $ par projet. Les 12 entreprises faisant partie de la deuxième cohorte sont Anabioz, Assistyv, Groupe Persona Innovation, Kreezee Corporation, Les Jeux Polymorph, Les produits PolarMade, Mirum Studio, Solutions WavX, Studio de jeux Bishop, The Adventure Collective, Villes et Régions Innovantes - Réseau de l'économie circulaire et Zone Patro.

Pour les 10 ans de l'iPhone, Apple a dévoilé mardi trois nouveaux modèles, dont le très attendu modèle de luxe baptisé X - à prononcer «10» - qui sera vendu à partir de 999 $US (1216 $CAN) et offert seulement début novembre. Depuis son lancement en 2007, l'iPhone s'est écoulé à plus de 1,2 milliard d'exemplaires. Apple a aussi dévoilé deux autres modèles d'iPhone, plus classiques, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, offerts le 22 septembre à partir de 699 $US et 799 $US (850 $ et 973 $CAN) respectivement.