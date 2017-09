Alain Aubut quitte la Chambre de commerce

Il en a fait l'annonce, jeudi après-midi, aux membres de son équipe.

Une nouvelle que personne n'avait venu venir de toute évidence.

«C'est avec le sentiment du devoir accompli que j'annonce mon départ à titre de président et chef de la direction de cette très grande institution qu'est la Chambre de commerce et d'industrie de Québec», indique M. Aubut dans un communiqué de presse.

«Par contre, je dois reconnaître que je ne suis pas le profil de porte-parole idéal pour ce genre de poste», ajoute-t-il sans en révéler davantage sur les motifs entourant sa décision.

Par la voix de l'agente de communication aux affaires publiques de la chambre, Sarah Vertefeuille, Alain Aubut a fait savoir qu'il ne désirait pas accorder d'entrevue.

«À la demande du président du conseil d'administration, j'ai accepté de rester en poste jusqu'à la nomination de mon successeur», signale-t-il dans le communiqué.

Nommé, mardi, au poste de président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Jacques Topping «prend acte» de la décision d'Alain Aubut.

«Alain a livré la marchandise. Il a réalisé tellement de choses», a-t-il fait remarquer au cours d'un entretien avec Le Soleil.

Jacques Topping comprend que M. Aubut était en réflexion depuis quelque temps.

«Il ne se sentait plus à l'aise comme porte-parole. Ce n'est pas évident pour un entrepreneur de devenir porte-parole d'une organisation. Ce n'est pas toujours facile. Alain ne désirait plus porter ce poids-là sur ses épaules.»

M. Topping informe que la haute direction de la chambre a commencé à identifier les personnes qui composeront le comité de sélection chargé de trouver le prochain président et chef de la direction. «À partir de la semaine prochaine, nous lancerons le processus. Il n'y a pas d'urgence en la demeure, mais nous avons l'intention de bouger rapidement pour trouver un successeur.»

Le président du conseil d'administration n'a pas voulu dire si la récente sortie de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec sur le fardeau foncier des PME dans les quartiers centraux de Québec et la réplique du maire Régis Labeaume qui mettait en doute les statistiques contenues dans le mémoire de la chambre au Groupe de travail sur l'environnement économique des entreprises avait influencé la décision d'Alain Aubut.

Entrepreneur de carrière

Alain Aubut avait été nommé président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec le 26 novembre 2014.

«Depuis janvier 2015, j'ai été responsable de la réalisation du plan d'action ambitieux basé sur la Vision 2025 et orienté sur la croissance de nos PME», fait part M. Aubut dans le communiqué diffusé jeudi.

«Je suis très fier des accomplissements que mon équipe et moi avons réalisés. Je pense ici aux orientations des comités, composés de quelque 200 bénévoles, aux activités et événements qui ont connu beaucoup de succès, aux programmes d'accompagnement pour et par les entrepreneurs, à la création de la Maison du commerce et de l'industrie de Québec, sans oublier le rôle de leader que la Chambre a joué dans la mobilisation de la société civile pour démontrer l'importance économique, patrimoniale et le grand potentiel touristique par la mise en valeur du pont de Québec.»

Entrepreneur de carrière, Alain Aubut a notamment fondé deux entreprises en commercialisation et distribution de contenus numériques interactifs pour rapidement devenir, en 1997, avec DM Diffusion Multimédia, le plus important distributeur de logiciels québécois francophones au Canada. Après avoir vendu l'entreprise, M. Aubut a réalisé, entre 2003 et 2008, des mandats de consultation et de coaching pour le compte de plus de 50 entreprises canadiennes et étrangères. Il a également effectué des missions au Maghreb dans le cadre de projets avec l'Agence canadienne de développement international et la Banque mondiale de développement.

Par la suite, il s'est joint à la Fondation de l'entrepreneurship, d'abord à titre de vice-président du Réseau M, puis en tant que président-directeur général.