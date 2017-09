Moins d'enfants vivent dans la pauvreté à Québec

(Québec) Moins d'enfants vivent dans une famille à faible revenu dans la grande région de Québec que n'importe où ailleurs au Canada. Le taux dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec se situe à 8,3 % alors qu'il est de 17 % pour l'ensemble du Canada et de 14,3 % pour la province.

Dans les grandes agglomérations du pays, la pire situation se trouve à Windsor, en Ontario avec 24 %. Les autres RMR ayant enregistré un taux inférieur au taux national de 17,0 % étaient Saguenay, au Québec; Calgary et Edmonton, en Alberta; Guelph et Oshawa, en Ontario, précise Statistiques Canada.

De plus, le nombre de personnes à faible revenu est en baisse entre 2005 et 2015 dans la RMR de Québec. Il y avait 79 480 personnes, ou 10,2 % de la population, ayant un faible revenu, alors qu'en 2005, 11,7 % des personnes à Québec avaient un faible revenu.

Du côté des personnes de moins de 18 ans, le pourcentage de faible revenu était de 8,3 % en 2015 comparativement à 9,7 % pour les personnes de 18 à 64 ans, et 14,2 % pour les personnes de 65 ans et plus.

C'est dans les cas des familles monoparentales que le taux de faible revenu est le plus élevé avec 18,9 % tandis que les personnes vivant dans une famille comptant un couple sans enfants présentaient un taux moins élevé 4,2 %.