Un pas vers le monde pour B-Temia

Il s'agit de la deuxième prise de choix réalisée par B-Temia qui, au printemps dernier, annonçait un partenariat avec Lockheed Martin, un géant mondial de la sécurité et de l'aérospatial, pour l'aider à mettre au monde une nouvelle génération d'exosquelettes - un appareil porté par-dessus l'uniforme protégeant ses utilisateurs des blessures au dos et aux genoux causés par la surcharge d'un équipement qu'ils doivent transporter sur une longue distance - pour les secteurs militaires et industriels.

«C'est clairement le coup d'envoi de la seconde phase de croissance de B-Temia», a affirmé au Soleil le président et chef de la direction de l'entreprise de Québec, Stéphane Bédard. «Une croissance qui se fera à l'échelle mondiale.»

Le produit vedette de B-Temia, Keeogo, est vendu actuellement exclusivement au Canada.

La compagnie a déposé une demande auprès de la Food and Drug Administration afin d'obtenir le feu vert pour commercialiser Keeogo - dans le sens de l'expression anglaise Keep on going - aux États-Unis.

Ce produit est un support mécanisé motorisé d'assistance à la démarche qui se porte directement sur les jambes. Il est alimenté par une batterie possédant une autonomie de 24 heures. Ce n'est pas un robot-marcheur, mais bien un appareil d'assistance à la démarche. Les mouvements du Keeogo sont initiés par l'utilisateur.

L'orthèse robotisée a été conçue pour les personnes qui souffrent de maladies dégénératives (sclérose en plaques, maladie de Parkinson), de maladies cardiovasculaires ou d'un stade avancé de l'arthrose du genou. Des gens condamnés à s'acheter un quadriporteur pour en arriver à se déplacer.

Création d'emplois à Québec

«Investir dans B-Temia est une pierre angulaire de la stratégie de Wistron dans l'industrie médicale, qui a un impact immédiat sur notre objectif d'aider à améliorer la vie des gens», a souligné le chef de la direction technologique de Wistron Corporation, Donald Hwang, dans un communiqué publié mardi.

Wistron Corporation, c'est une multinationale dont le chiffre d'affaires est évalué à 25,5 milliards $.

Pensez à un produit manufacturé et dites-vous qu'il a sans doute été fabriqué par Wistron, qui est le cinquième plus important fabricant de portables au monde.

Ces dernières années, la société chinoise a décidé de miser sur le marché des dispositifs médicaux.

«La force de Wistron, c'est de fabriquer un produit à un coût raisonnable et de le commercialiser partout sur la planète», a indiqué Stéphane Bédard. «L'entente d'investissement permet à B-Temia de se doter instantanément d'une force manufacturière de classe mondiale.»

Le montant d'argent mis sur la table par Wistron Corporation pour devenir un actionnaire majeur - mais pas majoritaire - de B-Temia n'a pas été dévoilé.

«Il s'agit d'un montant substantiel», a précisé M. Bédard au Soleil. «Ce n'est pas un petit investissement. Ça nous permet réellement de prendre notre envol à l'échelle mondiale et d'injecter des ressources pour développer les versions futures du produit afin qu'il soit encore mieux adapté aux besoins du marché », a-t-il ajouté en précisant que pour une jeune pousse comme B-Temia qui doit investir des sommes importantes en recherche et développement et qui n'a pas toujours les ressources financières pour passer à l'étape de la commercialisation, la rencontre avec un partenaire financier comme Wistron fait toute la différence.

B-Temia ne s'en va pas en Chine.

La société de technologie biorobotique continuera de grandir à Québec.

«Nous comptons actuellement sur 24 employés et nous prévoyons créer une dizaine de nouveaux emplois au cours de la prochaine année», a assuré Stéphane Bédard.