Les chiffres de la semaine

Gaz Métro et Boralex souhaitent réaliser la quatrième phase d'expansion des Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré. Le projet SBx de 300 mégawatts est estimé à 700 millions $. Il dépend avant tout du résultat de l'appel d'offres de l'État du Massachusetts pour l'approvisionnement en énergie renouvelable. Selon le promoteur, SBx permettrait de créer entre 400 et 500 emplois durant la phase de construction.

C'est le nombre de bénéficiaires du programme mis en place par Barack Obama en 2012 pour mettre à l'abri d'une expulsion les enfants entrés illégalement en territoire américain avec leurs parents avant l'âge de 16 ans. L'administration Trump a mis fin au programme DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) mardi.

LeddarTech fait tourner les têtes des investisseurs étrangers. L'entreprise québécoise obtient 130 millions $ d'investisseurs étrangers pour propulser à l'international sa technologie de détection LiDAR (light detection and ranging). Spécialisée dans le développement de systèmes de détection et de télémétrie d'objets pour le marché de la conduite autonome, LeddarTech travaille depuis plus de 10 ans sur ce produit qui s'intègre dans des phares des véhicules.

