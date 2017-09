Le Québec affiche un surplus de 98 millions $ au premier trimestre

C'est un mois de juin plus profitable qui a réussi à effacer l'ardoise des mois d'avril et mai déficitaires.

Si on tient compte du versement au Fonds des générations (506 millions $), Québec affiche un surplus plus considérable de 604 millions $ depuis le début de l'exercice financier.

Le Rapport mensuel des opérations financières divulgué vendredi après-midi fait état d'une hausse de 4,8 % des revenus du fonds général pour les trois mois initiaux de l'exercice 2017, par rapport à la période équivalente de 2016, soit 923 millions $ supplémentaires.

Cet excédent rondelet est attribué à la croissance des taxes à la consommation (230 millions $), des impôts des sociétés (202 millions $), de l'impôt sur le revenu des particuliers (145 millions $), de même que des revenus des entreprises du gouvernement (47 millions $).

Les transferts fédéraux sont également majorés, principalement grâce à la péréquation (+ 262 millions $).

En contrepartie, les dépenses du fonds général n'ont augmenté que de 1,7 %, soit de 318 millions $. Le poste de la santé et des services et sociaux (+ 205 millions $) ainsi que celui de la gouverne et justice (+ 106 millions $) sont en majeure partie à la source de cette hausse.

Le service de la dette a grugé 170 millions $ de moins que la même période, à 1,76 milliard $.

Rappelons que le budget déposé en mars prévoit de nouveau l'équilibre budgétaire en 2017-2018, avec 2,5 milliards $ en excédent à verser au Fonds des générations.

Créé en 2006, le Fonds est consacré exclusivement à rembourser la dette du Québec. Il est notamment alimenté par les redevances provenant d'Hydro-Québec et des producteurs privés d'électricité, ainsi que par les revenus miniers et la taxe sur les boissons alcoolisées.