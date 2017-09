Un taux de chômage «surnaturel»

Cette semaine, justement, la compagnie LeddarTech interpellait le maire Régis Labeaume afin qu'il déniche des pistes solutions pour régler le problème de la rareté de la main-d'oeuvre. Et cette situation n'est pas unique à cette entreprise. Plusieurs hommes d'affaires sont sortis dans les médias au cours des derniers mois pour faire part de leurs inquiétudes devant le manque d'employés qualifiés.

Vendredi, seulement sur le site d'Emploi-Québec, 2762 postes étaient à pourvoir dans la Capitale-Nationale et 1804 du côté de Chaudière-Appalaches.

Il faut remonter en 2008, soit avant la crise économique et financière, pour retrouver un taux de chômage presque aussi bas dans la région, soit de 3,9 %.

Situation «inquiétante» pour les entreprises

Pour le président de Groupe Perspective, Marcel Bérubé, cette situation est «inquiétante» pour les entreprises. Il souligne que certaines sont d'ailleurs déjà victimes du manque de travailleurs.

«Cet été, j'ai remarqué que certains restaurants n'offraient plus les déjeuners, car ils n'avaient plus assez d'employés», déplore-t-il. «Fin août et début septembre, c'est une période plus difficile pour les compagnies. C'est le retour des jeunes à l'école. Cela déstabilise le marché», poursuit-il, estimant qu'à 3,8 %, la région a atteint son minimum viable. «Cela entraîne une pression énorme sur les entreprises. Cela peut amener une décroissance des compagnies dans la région et même des fermetures...»

Selon des données fournies par Québec International, on dénombrait en août 437 400 emplois dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, qui couvre essentiellement le territoire des villes de Québec et de Lévis. Pour le dernier mois, il s'est ajouté 1000 nouveaux postes. La diminution du taux de chômage s'explique par une hausse de 0,2 % du nombre d'emplois, alors que la population active est demeurée inchangée (454 800) par rapport à juillet.

Québec reprend ainsi sa couronne des régions métropolitaines du Canada avec le plus bas taux de chômage et met un terme à cinq baisses consécutives de création d'emplois.

Les secteurs de la fabrication et de la construction ont tiré leur épingle du jeu. Le secteur des services a également conservé une avance par rapport à l'an dernier, toutefois, il doit constamment livrer bataille contre la rareté de la main-d'oeuvre sur le territoire.

«L'évolution de la population active demeure un enjeu important pour assurer la disponibilité de candidats potentiels dans la région et les données sur les travailleurs âgés de 25 à 54 ans nous le rappellent bien», indique l'économiste principal chez Québec International, Louis Gagnon. Ce groupe d'âge représentait 67 % des emplois en août et le taux de chômage pour cette catégorie était de 3,1 %. «Le faible taux de chômage dans la région indique que les efforts pour faire connaître la diversité des emplois disponibles afin d'attirer de nouveaux travailleurs doivent se poursuivre pour soutenir l'expansion économique de la région», poursuit-il.

Encore plus bas

M. Gagnon est d'avis que le taux de chômage pourrait continuer de descendre au cours des prochains mois.

«C'est probable. Plusieurs personnes pourraient prendre leur retraite et si le nombre d'emplois demeurait stable ou augmentait, cela ferait encore baisser le taux de chômage», souligne-t-il.

Du côté du maire de Québec, on confie travailler actuellement sur un programme d'immigration qui pourrait résoudre en partie le problème de manque de cerveaux.

«C'est surnaturel» comme situation, a souligné en point de presse M. Labeaume. «L'important va être de rendre encore plus notre ville attrayante pour attirer des jeunes. On travaille très fort actuellement sur un programme d'immigration. J'espère pouvoir donner des nouvelles d'une journée à l'autre. La situation se complique», poursuit-il.

Quant aux résultats pour la province, Québec a enregistré un recul de 6000 emplois et le taux de chômage à grimper de 0,3 % pour atteindre 6,1 % en août.