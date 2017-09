Projet de 45 millions$ au Mont-Tourbillon

(Québec) Un développement résidentiel et récréotouristique de 140 unités pourrait voir le jour sur les terrains du Mont-Tourbillon, à Lac-Beauport. La direction de l'établissement envisage aussi la construction d'un nouveau terrain de golf de catégorie «cinq étoiles». La facture du chantier devrait avoisiner les 45 millions $.

L'architecte du projet, Yvan Blouin de la firme Synchro immobilier, groupe partenaire dans l'aventure, a confié mercredi au Soleil que le développement prévoit la construction de 4 bâtiments de 15 unités pour un total de 60 condominiums. Les promoteurs souhaitent également ériger sur le site environ 80 unités d'hébergements touristiques avec piscine, spa et un centre de santé.

«On travaille toujours avec la ville sur un projet qui apportera la quiétude dans le secteur. La municipalité aime nos idées», indique au bout du fil M. Blouin. «Il n'y aura plus de banquet, de brunch, de réception ou de mariage. Il aura également moins de golfeurs par jour. Nous ne miserons pas sur la quantité, mais plutôt la qualité des joueurs», poursuit-il.

L'architecte précise que le projet baptisé Club de golf Lac-Beauport devrait être présenté à la population cet automne. Mercredi, il n'était pas en mesure de dire si les 80 unités d'hébergements allaient être réparties dans deux ou trois édifices. «Il y a différents scénarios. Il y a d'autres étapes à franchir avant de pouvoir donner une confirmation», dit-il.

La possibilité d'offrir la formule condo-hôtel figure toutefois dans les plans des promoteurs, comme on retrouve pour le complexe Entourage sur-le-Lac à quelques kilomètres du Mont-Tourbillon.

«Pour le volet touristique, c'est un peu comme du condo-hôtel. Les gens vont pouvoir passer trois ou quatre jours avec un forfait golf ou nature pour l'hiver. Il va y avoir plusieurs activités. Notre offre de golf sera très intéressante avec notre parcours de 18 trous. Un club house sera aussi aménagé», note M. Blouin. «Il n'y aura plus de glissade l'hiver. On va toutefois conserver l'offre de ski de fond et de raquettes», poursuit-il.

Selon certains plans présentés à la Ville, des stationnements souterrains seront aménagés et les matériaux naturels seront présents dans les édifices comme plusieurs autres projets du groupe Synchro immobilier.

La firme est bien connue dans la capitale, elle a entre autres travaillé sur le développement de 17 millions $ Le Kaméléon, en basse ville de Québec. L'entreprise familiale a aussi copiloté les projets Origine Écocondos de Pointe-aux-Lièvres, la plus haute tour en bois massif en Amérique du Nord, qui s'élève sur 13 étages, et Alto Condo, un bâtiment de six étages, dans Sainte-Foy

«Il va y avoir du bois et de la pierre», affirme M. Blouin. «Le stationnement actuel sera réduit de moitié et un trottoir sera aménagé. Nous ne serons pas sur une mer d'asphalte», assure-t-il. «Nous améliorons le secteur. Nous avons un projet haut de gamme». La firme a réalisé plusieurs études au cours des derniers mois afin de s'assurer que le projet est viable pour le secteur.

Si le développement obtient le feu vert de la municipalité, les promoteurs, la firme Synchro immobilier et l'homme d'affaires Michel Noël, espèrent débuter le chantier dès la fin 2018 ou au début 2019. «Nous voulons créer une synergie entre le golf et les habitations. Il faut prendre le temps de le faire. Cela devrait prendre entre 16 et 18 mois avant que cela soit sur le marché», estime l'architecte.

C'est Radio-Canada qui a rapporté en premier la nouvelle mercredi, selon les documents déposés à la municipalité.

En décembre 2016, le club de golf Mont-Tourbillon avait été la proie des flammes. Depuis, un «club house» temporaire a été aménagé sur le site pour permettre aux amateurs de bénéficier de toutes les installations nécessaires.