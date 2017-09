Le procès de Gastem contre Ristigouche-Sud-Est s'amorce

Gastem n'a jamais contesté le règlement en cour, mais seulement les conséquences présumées de ce règlement. La municipalité a fait appel à l'appui du public pour payer sa défense, et elle avait amassé mardi 279 795$, soit 85% de l'objectif de 328 000$. L'indemnité réclamée par Gastem représente cinq fois et demie le budget annuel du village. Le procès devrait durer 10 jours ouvrables, donc jusqu'au 18 septembre.

Manon Massé, députée de Québec solidaire pour la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, s'est rendue au palais de justice de New Carlisle pour la première journée du procès. Elle a dénoncé l'appui donné aux compagnies pétrolières par les gouvernements Couillard, Marois et Charest depuis une dizaine d'années.

«Quand on regarde en matière de développement d'hydrocarbures, globalement, on voit des ponts entre l'industrie pétrolière et les hauts dirigeants de la charge de l'État. M. Savoie (Raymond, président de Gastem) était ministre des Mines à une certaine époque pour le gouvernement libéral. Ça commence à faire du monde pas mal proche. Ce sont des compagnies de papier qui ne survivraient pas si elles n'avaient pas l'appui de l'État. On l'a vu dernièrement pour Junex avec les compensations versées dans le dossier d'Anticosti. Sans soutien de l'État, Pétrolia ne pourrait emprunter 100$ à une banque», avance Mme Massé.

Elle tenait à cette présence au début du procès en guise d'appui aux citoyens du village. «Je pense que ce que vit Ristigouche Sud Est, c'est imposant et important. À Québec solidaire, notre solidarité est là depuis le début, depuis le jour 1. Je voulais, au nom de mon parti, montrer que nous sommes avec eux et que nous sommes très contents que ça commence. Ça fait quatre ans et demi qu'il y a cette épée de Damoclès sur leur tête et qu'ils ont le défi d'assurer leur défense. Ça ne pouvait durer indéfiniment. Nous voulons dire à la région que ce procès a une importance capitale et qu'ils ne sont pas seuls. La jurisprudence qui sera établie lors du procès aura des conséquences partout au Québec», affirme Mme Massé.