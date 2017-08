Les affaires express

La boutique Chien mondain, spécialisée dans les vêtements et accessoires canins, quittera l'avenue Maguire à la mi-octobre pour s'installer à Place de la Cité, dans un local plus vaste. «L'offre de Cominar [propriétaire du centre commercial] arrive au moment opportun pour répondre à nos besoins d'espace», a indiqué la propriétaire Annick Marchand dans un communiqué. «Avec près de 34 000 admirateurs Facebook, une clientèle provenant de toutes les grandes villes du Québec, nous allons maintenant être en mesure de développer davantage notre concept.» Chien mondain avait pignon sur rue dans le quartier de Sillery depuis quatre ans. Normand Provencher

Le Groupe Huot entamera cet automne la construction des phases deux et trois de son projet résidentiel Les 7 Élements situé dans le secteur de Lebourgneuf. Les deux édifices seront d'une hauteur de six étages et compteront environ 60 condos locatifs chacun. La facture du chantier avoisinera les 30 millions $. «Les 7 Élements offrent de grandes pièces lumineuses, une cuisine spacieuse avec comptoirs de quartz et un îlot de grande taille, ils sont recherchés, entre autres, pour la vue imprenable de plusieurs unités», affirme le président de Millénum Construction, Richard Lagacé. La livraison de ces deux phases est prévue pour juin 2018. Le loyer des condos locatifs variera entre 1395 $ et 2595 $. Jean-Michel Genois Gagnon

Mécontente de la quasi-absence de négociations dans l'industrie de la construction, malgré l'adoption d'une loi spéciale qui a donné aux parties cinq mois pour s'entendre, la ministre du Travail, Dominique Vien, convoque les parties patronales et syndicales, a appris La Presse canadienne. La loi spéciale qui a mis fin à la grève, le 30 mai dernier, donnait aux parties cinq mois pour s'entendre sur le renouvellement des conventions collectives touchant les 175 000 ouvriers, soit d'ici le 30 octobre. Or, dans les importants secteurs institutionnel, commercial et industriel, une seule rencontre entre les parties a eu lieu depuis l'adoption de la loi spéciale, soit une seule rencontre en trois mois. Une entente de principe partielle était intervenue en juillet, dans le secteur du génie civil et voirie, mais elle ne touchait que les clauses générales. Les clauses propres à chaque métier n'ont pas encore fait l'objet d'une entente, même dans ce secteur. La loi spéciale prévoit que si aucune entente n'est intervenue en médiation le 30 octobre, il y aura arbitrage. Et la sentence arbitrale devra être rendue d'ici le 30 avril prochain et elle liera les parties jusqu'au 30 avril 2021. La Presse canadienne