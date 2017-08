Le parc industriel près de l'aéroport toujours dans les cartons

Lundi, lors du conseil municipal, le maire Régis Labeaume a souligné que «le Schéma d'aménagement et de développement propose de nouvelles affectations industrielles, notamment les terrains au sud de l'aéroport de Québec et l'espace d'innovation Chaveau [anciennement la propriété du Groupe Dallaire] pour répondre aux besoins des 12 à 17 prochaines années».

Le site ciblé appartenant en grande partie au groupe propriétaire des parcs aquatiques Village Vacances Valcartier ainsi que Calypso est situé entre la voie ferrée et l'emprise du ministère des Transports du Québec. À l'ouest, on trouve la route Jean-Gauvin et à l'est, le club de golf L'Albatros et le Collège Champigny.

Depuis quelques mois, la Ville effectue différentes analyses afin de s'assurer que la zone en question peut devenir un parc industriel. Le mandat avait été confié à la firme BC2 Groupe Conseil, de Montréal. Les résultats devraient être disponibles cet automne. S'ils s'avèrent positifs, le porte-parole de la Ville de Québec, David O'Brien, confirme que la municipalité devrait aller de l'avant avec le projet.

Un avis d'expropriation a d'ailleurs déjà été transmis, il y a quelques années, à la famille Drouin.

Rappelons que Québec a payé 12,96 millions $ pour lopin de terre du Groupe Dallaire situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles. Initialement, ce terrain devait servir pour du développement résidentiel. Depuis un bon moment, la Ville cherchait à régler son problème de rareté de terrains industriels sur son territoire.

Du côté du Groupe Calypso-Valcartier, le président du conseil d'administration et chef de la direction du Village Vacances Valcartier, Louis Massicotte, indique au Soleil ne pas avoir reçu de nouvelle de Québec pour cette propriété.

«Je suis toujours dans l'attente. Je n'ai pas reçu de confirmation de façon officielle», dit-il. «Il y a beaucoup d'actions en lien avec ces terrains. Il y a des gens intéressés par le site. Nous aimerions savoir au plus vite si la Ville a toujours de l'intérêt», poursuit-il.