EXFO fait des emplettes en France

(Québec) Germain Lamonde se croise les doigts en attendant que les autorités réglementaires françaises permettent à EXFO de réaliser une transaction de près de 40 millions $CAN, soit l'une des plus importantes de l'histoire de l'entreprise de Québec spécialisée dans la surveillance et l'analyse des réseaux de télécommunication à travers le monde.

En mettant le grappin sur Astellia, EXFO réaliserait une première : l'achat d'une société cotée en Bourse.

EXFO a annoncé, jeudi, que dans le cadre d'un «rapprochement industriel amical», elle faisait l'acquisition de 33,1 % du capital d'Astellia et son intention de déposer une offre d'achat pour acquérir le solde du capital.

EXFO doit cependant attendre le feu vert des autorités françaises en matière de contrôle des investissements étrangers en France et de l'Autorité des marchés financiers avant de déclencher l'offre publique d'achat auprès des actionnaires d'Astellia. Cette bénédiction - si elle est accordée - pourrait tomber du ciel à la fin de 2017 ou au début de la prochaine année.

Qui est Astellia?

Créée en 2000, Astellia est un spécialiste de l'analyse de la performance des réseaux mobiles et de l'expérience des abonnés, qui permet aux opérateurs d'accroître l'efficacité de leurs infrastructures, la qualité de services, de réduire le risque de perte des clients et de développer leurs revenus.

L'entreprise compte 450 employés oeuvrant principalement à Rennes et à Valence en Espagne.

Son chiffre d'affaires est d'environ 60 millions $US, soit le quart de celui d'EXFO (232,6 millions $US) qui, pour sa part, fait travailler plus de 1600 personnes dans 25 pays.

Dans un communiqué de presse, Germain Lamonde, le fondateur et président exécutif du conseil d'administration d'EXFO, a déclaré que «l'investissement dans Astellia est directement aligné avec notre stratégie d'augmenter notre masse critique, notre base de clients et d'élargir notre marché dans l'industrie mondiale des systèmes analytiques et d'assurance de services».

«Si notre offre publique d'achat se concrétise», a-t-il ajouté, «cela nous permettrait de combiner les solutions et les services d'Astellia avec ceux d'EXFO afin de devenir un leader mondial du secteur de la surveillance et l'analyse de réseaux et de cibler des opportunités de croissance telles que la virtualisation des réseaux, le 5G et l'internet des objets.»

Prime de 44,7 %

La première étape de cette transaction qui pourrait se chiffrer à 40 millions $CAN permet à EXFO d'acquérir 33,1 % du capital d'Astellia.

Comment?

D'abord, EXFO a conclu un accord avec les actionnaires fondateurs d'Astellia en vue d'acquérir la totalité de leurs participations représentant 25,4 % du capital d'Astellia, pour un prix de 10 euros (14,88 $CAN) par action.

Puis, l'entreprise technologique de la capitale s'est entendue avec Isatis Capital, un actionnaire de la compagnie française, pour acheter, au même prix, la majorité de sa participation, soit 7,7 % du capital d'Astellia.

«Le prix de 10 euros par action proposé par EXFO représente une prime de 44,7 % par rapport au cours de clôture de l'action Astellia le 30 août, et de 56,1 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des douze derniers mois», rapporte le communiqué de presse émis par les deux compagnies.

Jeudi, l'action d'EXFO à la Bourse de Toronto (TSX:EXF) a clôturé à 5,80 $ en hausse de 85 ¢.

Celle d'Astellia se transigeait à 7,25 euros, en hausse de 0,25 euro, à la Bourse de Paris.

«Nous accueillons très favorablement ce rapprochement stratégique avec EXFO dont les valeurs sont proches de celles d'Astellia et qui permet de renforcer notre capacité à répondre au mieux aux attentes de nos clients, élargir notre couverture de marché et accélérer notre développement technologique et commercial », a indiqué le président d'Astellia, Christian Queffelec.