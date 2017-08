Transporter ses travailleurs entre Montréal et la Beauce

Ainsi va la vie pour la compagnie spécialisée dans la fabrication de produits en composite qui possède trois usines dans la Beauce - deux à Saint-Éphrem et une à Sainte-Clotilde - et deux autres au Manitoba.

«Durant la semaine, nous les logeons, nous les nourrissons et nous veillons à répondre à tous leurs besoins», explique le président et chef de la direction de Sigma, Denis Bertrand.

La pénurie de main-d'oeuvre dans la région de Québec, et plus particulièrement dans la Beauce, oblige les entreprises et les autorités gouvernementales à se creuser les méninges pour trouver mille et une stratégies pour recruter des bras et des cerveaux.

«Nous allons chercher des travailleurs à Montréal depuis au moins 18 mois et nous ne sommes pas les seuls à agir de la sorte. D'autres entreprises le font également. Nous n'avons pas le choix, c'est le plein emploi dans la Beauce. La seule place pour dénicher des chercheurs d'emploi, c'est à Montréal», souligne M. Bertrand au Soleil.

Chaque semaine, donc, Sigma fait appel à une trentaine des travailleurs montréalais - principalement des personnes immigrantes - pour pourvoir des postes vacants de journaliers.

L'an dernier, ce nombre pouvait atteindre une soixantaine. «Deux autobus remplis de travailleurs faisaient la navette entre la métropole et la Beauce.»

Évidemment, ces travailleurs qui séjournent à Saint-Éphrem ou à Sainte-Clotilde cinq jours par semaine, Sigma tente de les séduire afin qu'ils établissent leurs pénates en Beauce.

Trop souvent, c'est peine perdue. «Pas facile de les convaincre d'adopter notre coin de pays!» laisse tomber Denis Bertrand.

Les travailleurs recrutés à l'autre bout de l'autoroute Jean-Lesage ne font souvent que passer chez Sigma. Ils ne restent, parfois, qu'un mois ou deux.

Corvées de formation

Ce va-et-vient oblige l'entreprise à multiplier les corvées de formation du nouveau personnel.

Pour Denis Bertrand, c'est le prix à payer pour continuer à croître dans un contexte de plein emploi. «Nous apprécions le coup de pouce que viennent nous donner les travailleurs montréalais.»

Quant au recrutement à l'international, cette solution s'applique plus difficilement puisque les besoins de Sigma visent principalement à pourvoir des postes non spécialisés.

Le manque de main-d'oeuvre pousse l'entreprise à investir dans la robotisation de ses activités manufacturières. L'automne dernier, la compagnie annonçait qu'il allait consacrer près de 3 millions $ au cours des deux prochaines années pour moderniser ses équipements.