Les affaires express

Les amateurs de chasse, de pêche, de piégeage, de trappage, de camping et de plein air du Québec auront maintenant leur plateforme d'information à compter du 2 octobre. Le site Rendez-vous nature, créé par une nouvelle entreprise de Rimouski, Médias Myroli, proposera un contenu exclusivement dédié à ces activités fauniques. «Ça va être la référence en matière de chasse, de pêche et de plein air au Québec», promet le président de Médias Myroli, Olivier Therriault. Le site portera le même nom que l'émission de radio hebdomadaire diffusée depuis quatre ans sur les ondes de CFYX 93,3 de Rimouski. Achetée par Médias Myroli, l'émission sera aussi diffusée à l'antenne des stations CIEL 103,7 de Rivière-du-Loup, CHOX 97,5 de La Pocatière, CIQI 90,3 de Montmagny et COOL 103,5 de Saint-Georges-de-Beauce. Johanne Fournier (collaboration spéciale)

Les litiges juridiques s'accumulent pour Valeant Pharmaceuticals puisqu'un fonds commun de placement a récemment intenté une poursuite contre la pharmaceutique. Dans son document déposé mercredi en cour fédérale au New Jersey, Lord Abbett & Co. dit avoir essuyé des «pertes massives» parce que le prix de l'action de la société établie à Laval a été gonflé artificiellement grâce à des renseignements erronés communiqués au grand public. Les demandeurs reprochent à Valeant des manoeuvres frauduleuses ainsi que des infractions aux lois sur les valeurs mobilières. Le fonds commun de placement pointe plusieurs anciens cadres de la pharmaceutique ainsi que la firme comptable PricewaterhouseCoopers. Valeant fait face à plusieurs poursuites déposées par des actionnaires en plus d'être visée par une enquête criminelle par les autorités américaines et une autre de la Securities and Exchange Commission. Un ex-cadre, Gary Tanner, et l'ancien dirigeant de Philidor, Andrew Davenport, font face à quatre chefs d'accusation de fraude et de complot. La Presse canadienne

***