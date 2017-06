Sears se placerait à l'abri de ses créanciers

La semaine dernière, lors du dévoilement des résultats financiers de l'entreprise pour son premier trimestre de 2017, la direction avait confié dans un communiqué avoir «un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation». L'entreprise avait souligné être incapable d'emprunter les 175 millions $ dont elle avait besoin pour répondre à ses besoins financiers. Elle ne pouvait obtenir que 109 millions $.

Dans le communiqué, on pouvait également lire que devant ces faits, Sears reportait à une date inconnue son assemblée annuelle des actionnaires. Un administrateur, Jeffrey Stollenwerck, a aussi démissionné durant cette journée.

Mercredi, l'agence Bloomberg a rapporté que Sears Canada se préparerait à se tourner vers les tribunaux pour se protéger de ses créanciers. Ce qui signifierait une restructuration et probablement des pertes d'emplois.

L'entreprise serait vendue en morceaux, a indiqué une source à l'agence. Les actifs les plus précieux de la compagnie sont l'immobilier, mais beaucoup de magasins de la bannière sont situés dans des centres commerciaux bas de gamme. Ce qui rend plus difficile de les vendre à un seul acheteur, a ajouté cette source.

Afin d'être conseillé durant ces démarches, le détaillant a indiqué être accompagné par BMO Marchés des capitaux et par Osler, Hoskin & Harcourt.

En décembre dernier, afin de retrouver le chemin de la santé financière, Sears Canada avait annoncé faire le saut dans le secteur de l'alimentation pour attirer davantage de clients dans leurs magasins. Une stratégie «osée», «risquée» et «loin d'être gagnée d'avance», avaient confié au Soleil des experts du commerce de détail, car plusieurs joueurs comme Walmart, Pharmaprix, Dollarama et Canadian Tire avaient déjà opté pour cette stratégie.

Depuis quelques années, le détaillant tente tant bien que mal de se sortir la tête de l'eau. En 2015, la cure minceur avait permis de réduire les dépenses de la compagnie de 125 millions $.

Lors du dévoilement de son dernier rapport trimestriel, Sears Canada a de nouveau encaissé une perte nette de 144,4 millions $ ou 1,42 $ par action, comparativement à une perte de 63,6 millions $ ou 62 cents par action l'an dernier.

Les revenus trimestriels se sont élevés à 505,5 millions $, soit une baisse de 15,2 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent (595,9 millions $).

L'action plonge

Mercredi, quelques heures après la publication de l'agence Bloomberg, l'action de Sears Canada (TSX : SCC) a chuté sur le parquet torontois. Vers 11h, le titre était à 0,66 $, en baisse de 17,50 %. Les actions de Sears Holdings, qui détient une participation minoritaire dans Sears Canada, reculaient de 6 %, en avant-midi, sur le Nasdaq.

D'après des documents réglementaires, le plus important actionnaire de Sears Canada est Edward Lampert, qui contrôle également Sears Holdings - une entité propriétaire des chaînes Sears et Kmart aux États-Unis.

À travers le pays, Sears détient 95 magasins, dont 23 dans la province. La société compte près de 16 000 travailleurs, dont 3000 au Québec.

Dans la région, le détaillant possède trois grands magasins (Galeries de la Capitale, Fleur de Lys et Laurier Québec) et un à Lévis (Les Galeries Chagnon) et deux magasins Sears Décor.

Pour le centre commercial Fleur de Lys, la fermeture du Sears serait un autre coup dur. Rappelons que La Baie d'Hudson - qui occupait un espace de 106 000 pieds carrés - fermera ses portes en septembre 2017. Une cinquantaine de travailleurs seront touchés par cette fermeture.

Le magasin Sears de Fleur de Lys est le plus vieux de la bannière au Québec et le plus important en termes de superficie (187 000 pi2) dans le centre commercial. L'établissement compte plus d'une soixantaine de travailleurs.

En 2015, le centre commercial avait déjà dû composer avec la fermeture de Target.

Avec la Presse canadienne