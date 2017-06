Enfin libre d'impôt!

Selon le rapport annuel de l'Institut Fraser, le 21 juin est la journée au Québec de l'affranchissement de l'impôt, soit deux semaines après la moyenne canadienne, le 9 juin. Il aura donc fallu cette année près de six mois, plus précisément 171 jours, de dur labeur pour atteindre le fardeau fiscal imposé aux familles par les trois paliers de gouvernement, soit fédéral, provincial et municipal.

Selon des données du rapport, en 2017, une famille du Québec de deux personnes ou plus paiera 44 003 $ en impôt, cotisations et taxes. Cela représente 46,7 % de son revenu annuel (94 323 $). À travers le pays, une famille moyenne gagnera 108 674 $ cette année. Elle remettra 47 135 $ (43,4 %) aux gouvernements.

«Cette journée de libération de l'impôt survient un jour plus tôt cette année que l'an passé, et une semaine entière plus tôt qu'en 2015 [28 juin]», précise au Soleil Yanick Labrie, agrégé supérieur à l'Institut Fraser. À titre de comparaison, en 2015, une famille québécoise devait verser au fisc 48,7 % de ses gains.

Pour 2017, l'Institut Fraser note que l'appareil gouvernemental s'est montré un peu moins gourmand. L'abolition de la taxe santé et l'instauration d'allègements d'impôt ont entre autres contribué à réduire la pression sur le portefeuille des contribuables. «On voit que le gouvernement provincial fait des efforts pour redresser les finances publiques. Il y a du progrès», indique M. Labrie.

Assez pour leur argent?

Mais après avoir remis à la fin de l'année près de six mois de salaire aux gouvernements, les travailleurs en ont-ils pour leur argent? L'Institut Fraser ose un peu se mouiller.

Du côté du système de santé, qui représente des dépenses annuelles de plus de 33 milliards $, l'Institut est d'avis que les résultats ne sont pas au rendez-vous depuis quelques années. Tout comme pour l'état de certaines routes de la province, avec de nombreux nids-de-poule, ainsi que certains établissements scolaires dont la structure est jugée préoccupante et critique.

«Le système de santé accapare une grande partie de l'enveloppe budgétaire du gouvernement provincial. Qu'est-ce qu'on obtient en échange? Évidemment, nous avons des services. Toutefois, les gens doivent encore patienter très longtemps avant d'obtenir les soins requis. Cela n'a pas bougé depuis cinq ans», affirme M. Labrie. «On s'aperçoit que lorsqu'on compare le temps d'attente avec le début des années 90, les délais pour avoir un rendez-vous avec un médecin spécialiste sont deux fois plus élevés aujourd'hui. C'est préoccupant. Même chose pour l'engorgement dans les urgences. Le Québec est le cancre à l'échelle canadienne», poursuit-il.

Pour l'état des bâtiments scolaires, l'Institut fait référence à l'évaluation en 2016 du ministère de l'Éducation. Dans son rapport, le gouvernement avait souligné que 478 bâtiments scolaires étaient dans un état préoccupant et 55 dans un état critique. «Est-ce que les gens en ont pour leur argent? Il est libre à eux de voir, mais il y a des manques et il y a des améliorations possibles», conclut M. Labrie.

Seuls les citoyens de Terre-Neuve-et-Labrador doivent encore patienter pour atteindre la journée de l'affranchissement de l'impôt à travers le Canada. Elle sera le 25 juin. L'Alberta est la première province à célébrer cette journée, soit le 21 mai.

***