Trump aux prises avec un dollar fort

Résultat: les investisseurs se ruent sur les actifs américains, alimentant l'appréciation d'un billet vert qui était déjà sur une courbe ascendante : le dollar s'est ainsi renchéri de plus de 6 % par rapport à un panier de six grandes devises, dont l'euro, sur un an.

Les consommateurs américains ont réduit leurs dépenses chez les concessionnaires automobiles et dans les restaurants en mars, entraînant un recul des ventes au détail même si le marché de l'emploi semble solide. Le département du Commerce a annoncé vendredi que les ventes au détail ont glissé d'un taux désaisonnalisé de 0,2 % le mois dernier, après avoir reculé de 0,3 % en février. Les ventes au détail sont toutefois en hausse de 5,2 % depuis un an. Les consommateurs semblent néanmoins frileux. Les ventes des concessionnaires automobiles se sont effondrées de 1,5 % en mars, tandis que les dépenses dans les restaurants et les bars ont fondu de 0,6 %. On constate aussi un recul des dépenses dans les stations d'essence et les magasins de matériaux de construction. Les grands magasins, les boutiques de vêtements et les détaillants de produits électroniques ont mieux fait, mais leurs ventes sont stables ou en déclin depuis un an. AP