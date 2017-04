Tricherie au Salon de jeux de Québec

L'incident serait survenu dans le cadre de la promotion Tam-tam où les clients peuvent gagner chaque jeudi des prix en argent. Il impliquerait «une ex-employée de la société d'impartition Ekkinox, ainsi qu'un client et sa conjointe», indique dans un courriel la société d'État.

C'est le blogueur David Chabot, du Huffington Post Québec, et l'ancien conseiller municipal Laurent Proulx qui ont rapporté la nouvelle de la présumée fraude, mercredi.

Le 29 mars, l'employée en question aurait été questionnée et rencontrée par la sécurité corporative de Loto-Québec. «Elle nous a avoué avoir triché», affirme Patrice Lavoie, porte-parole de la Société d'État. Il n'est toutefois pas en mesure pour l'instant de chiffrer l'ampleur de la fraude puisque l'enquête se poursuit. Quelques heures après cette rencontre, la dame aurait été remerciée par Ekkinox.

La Société d'État a finalement rencontré mercredi le client suspecté de tricherie afin d'obtenir sa version des faits. Lors d'une première approche, le couple avait refusé l'invitation. L'accès à tous les établissements de Loto-Québec leur est dorénavant interdit.

La société d'État raconte avoir remarqué en mars pour la première fois une irrégularité entourant ce tirage, dont la promotion s'étendait sur une période de six mois.

«Le tirage où nous nous sommes rendu compte du stratagème était celui du 16 mars», note M. Lavoie. «Ce sont des tirages hebdomadaires qui permettent à la clientèle de gagner leur laissez-passer ou les autres prix [argent et biens]. Plus spécifiquement, les clients sont pigés en fonction du numéro du bracelet et, dès lors, ils sont invités à se rendre à la zone promotion pour participer à l'animation qui détermine le prix qui est remporté. Il n'y a donc aucune façon de savoir quel prix sera remporté avant la fin de l'animation», poursuit-il. Une enquête à l'interne a par la suite été ouverte.

Prix distribués

Les prix distribués lors de la finale de cette promotion, qui a eu lieu le 30 mars 2017, étaient un crédit auto de 35 000 $, un crédit voyage de 5000 $, une carte cadeau de chez Canadian Tire de 3000 $ et plusieurs prix en argent de 250 $ à 1000 $.

«Ce que l'on sait du stratagème, c'est que même s'il y avait un superviseur sur les lieux et que le tirage était filmé, l'employée parvenait à mettre un coupon dans sa main avant de piger dans le baril. Elle avait déjà le gagnant», explique au Soleil M. Lavoie, précisant que le couple a été disqualifié du tirage final. Pour l'heure, «rien ne nous laisse croire qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. [...] À la lumière du déroulement de notre enquête interne, nous avons transmis aux autorités policières le dossier afin qu'elles déterminent les actions à prendre pour la suite des choses», poursuit-il.

Le porte-parole confirme que le couple «a remporté d'autres prix par le passé avec d'autres promotions».

Afin d'éviter une situation similaire, Loto-Québec affirme avoir mis en place des mesures additionnelles de contrôle, également au Salon de jeux de Trois-Rivières, pour assurer l'intégrité des tirages. Il doit notamment y avoir dorénavant «deux superviseurs lors des tirages filmés et la personne qui effectue la pige doit remonter ses manches, ouvrir les mains et les montrer avant de piger un coupon».