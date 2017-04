Le Port achète Rabaska

La faiblesse du Port de Québec est son manque de «réserve foncière» pour le développement, confesse son pdg. À l'heure actuelle, cette réserve est à zéro. Elle sera de 17,5 hectares lorsque l'agrandissement Beauport 2020 sera réalisé. Sur une cinquantaine de ports visités en Europe, M. Girard note que celui avec la plus petite réserve est celui de Liège, avec 100 hectares. L'achat des terrains dans Lévis-Est engraisserait la réserve du port de 273 hectares. Plus que sa superficie actuelle de 220 hectares.

L'option d'achat était selon M. Girard la meilleure avenue. Elle offre du temps pour consulter et obtenir le financement nécessaire, tout en permettant de considérer le nouveau terrain dans les plans d'avenir. Elle «sécurise» aussi la dernière zone industrialo-portuaire disponible dans un rayon de 50 à 100 km, dit M. Girard. L'attrait du terrain repose aussi dans sa proximité avec les infrastructures routières et ferroviaires, ainsi que la possibilité d'y construire un port en eau profonde.

Le pdg du port ne veut pas dévoiler le montant convenu pour la transaction à réaliser. Une information «confidentielle» et «stratégique», dit-il. Mais le rôle foncier de Lévis évalue le terrain entre 5 et 6 millions $, selon M. L'Écuyer.

La vente des terrains de Rabaska représente le dernier clou dans le cercueil du projet de terminal méthanier de 840 millions $.

En entendant la formule consacrée, André L'Écuyer, la voix de Rabaska depuis bientôt une décennie, sursaute. Il n'aime pas l'idée d'une conclusion, encore moins l'image de la mort, mais il concède que c'est bien le cas. «Dans les faits, quand le port va exercer son option, ça va être la fin», dit le président.

Quand Gaz Métro, Enbridge et Gaz de France ont présenté le projet en 2004, les prix du gaz naturel tournaient autour de 12 $ US par million de BTU, l'unité de mesure pour cette marchandise. Après la crise financière de 2008, les cours sont tombés sous les 4 $ US. En raison du développement effréné de l'industrie des gaz de schiste aux États-Unis, ils ne sont jamais remontés.

Encore aujourd'hui, le gaz naturel se transige à environ 3 $ US le million de BTU. C'est trois fois moins que le seuil de rentabilité déjà évoqué par la présidente de Gaz Métro, Sophie Brochu.

Le retournement a été tel que plusieurs terminaux construits pour importer du gaz naturel liquéfié en Amérique du Nord ont été convertis pour en exporter, explique M. L'Écuyer.

Gaz Métro et ses partenaires, qui ont longtemps vu Rabaska comme «une police d'assurance», lancent donc la serviette. «Plus le temps passe, plus on réalise que les chances de réaliser le projet sont faibles. On ne voit pas de retournement majeur du marché, un retournement qui serait permanent», rapporte celui qui sera vraisemblablement le dernier président de Rabaska. Annie Morin et Simon Boivin