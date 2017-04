Séries de la LNH: une affaire de gros sous

Il n'y a pas que les partisans qui souhaitent que leur formation favorite se qualifie pour les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH); le tournoi printanier est aussi une affaire de gros sous pour les propriétaires, réseaux de télévision, restaurateurs, tenanciers de bars et détaillants.

Contrairement à l'an dernier où aucune des équipes canadiennes ne s'était taillé une place en séries, le portrait sera bien différent cette année alors que cinq des six équipes canadiennes participent aux séries éliminatoires.

Pour certaines formations, ces quelques semaines de jeu additionnelles constituent la différence entre une année rentable et un bilan écrit à l'encre rouge, alors que pour d'autres, comme le Canadien de Montréal, il s'agit d'une occasion d'ajouter de l'argent dans des coffres déjà bien remplis.

«On estime qu'un match des séries permettrait au Canadien de Montréal de générer des revenus dans une fourchette de 2,5 millions $ à 3 millions $», explique le professeur titulaire et expert en marketing du sport à l'École de gestion de l'UQAM, André Richelieu.

Selon les estimations de la revue américaine Forbes, le Tricolore - qui n'ouvre toutefois pas ses livres - a généré des revenus de 202 millions $ US lors de la saison 2015-2016 en plus d'afficher un bénéfice de 76,9 millions $ US. Tout porte à croire que le Tricolore devrait voir ses profits grimper cette année grâce en raison de sa participation aux séries éliminatoires.

«Pour le Canadien, financièrement, les séries représentent en quelque sorte une prime, analyse M. Richelieu. Mais pour d'autres, dans des marchés plus fragiles, c'est essentiel pour asseoir la marque de l'équipe.»

En plus de ne pas verser de salaires aux joueurs au terme des 82 matchs de saison régulière, les équipes augmentent généralement le prix des billets pendant les séries éliminatoires, ce qui rend les matchs payants.

«Uniquement pour la première fonde, la plupart des équipes haussent d'au moins de 30 à 35 pour cent le prix des billets, analyse Ray Lalonde, ancien chef de la direction marketing du Canadien de Montréal et expert du marketing sportif. Pour les équipes dans de plus petits marchés, un parcours en séries peut effacer une mauvaise année aux guichets.»

Sur le site web du Canadien, le prix de la majorité des billets oscille entre 92 $ et 465 $. L'organisation a néanmoins continué d'offrir «quelques centaines» de billets à 28 $ l'unité pour les plus jeunes, précise son vice-président des communications, Donald Beauchamp.

Au-delà des profits, le tournoi printanier du circuit Bettman représente également un «outil marketing puissant» pour les équipes qui tentent d'attirer des commanditaires et renouveler les abonnements de leurs détenteurs de billets de saison.

L'ex-chef de la direction marketing du Tricolore souligne par ailleurs que les formations approchent les matchs de séries éliminatoires de façon bien différente à ceux de la saison régulière.

«Les séries représentent un événement rare, explique M. Lalonde. Les équipes investissent par exemple davantage dans le spectacle d'avant-match, pour rehausser l'apparence des billets ainsi que dans les produits dérivés comme les souvenirs.»