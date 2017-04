Rumeur de fusion des activités ferroviaires de Bombardier et Siemens

L'action de Bombardier gagnait près de cinq pour cent, mardi avant-midi, après la publication d'un reportage selon lequel l'entreprise discuterait avec le géant allemand Siemens AG d'un possible regroupement de leurs activités ferroviaires afin de mieux rivaliser avec leurs rivaux chinois.

Selon l'agence Bloomberg, qui cite des sources anonymes, la transaction pourrait atteindre 10,6 milliards $ US - ou près de 14 milliards $ CAN - et la coentreprise pourrait notamment regrouper les activités de fabrication de trains.

À la Bourse de Toronto, vers 10 h 30, le titre du constructeur québécois d'avions et de trains prenait 4,95 pour cent, ou 11 cents, pour se négocier 2,33 $.

Bombardier (TSX:BBD.B) a refusé de commenter les informations de l'agence américaine. Il n'avait pas été possible de rejoindre Siemens dans l'immédiat.

Une éventuelle transaction devrait obtenir l'aval des autorités réglementaires.

Bombardier a complété l'an dernier la vente d'une participation de 30 pour cent de sa division ferroviaire à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour 1,5 milliard $ US.