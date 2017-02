Pertes d'emplois chez Beenox

Une rencontre entre la direction et les employés est prévue à l'horaire vendredi. Certains travailleurs ont appris la mauvaise nouvelle jeudi, à la fin de leur quart de travail.

Durant l'été, le département de contrôle de la qualité des jeux du studio de Saint-Roch employait jusqu'à 200 personnes. «Le studio perd ainsi un de ses derniers avantages stratégiques au sein d'Activision, car cette unité testait de nombreux titres d'Activision, et non pas seulement ceux développés par Beenox», déplore un travailleur, se retrouvant désormais au chômage.

Au mois d'octobre, lors d'un point de presse soulignant la contribution de Beenox au jeu Call of Duty: Modern Warfare Remastered, le directeur créatif et codirecteur du bureau de Québec, Thomas Wilson, affirmait être optimiste pour l'avenir. Il avait d'ailleurs confié que le studio de Québec allait devenir un joueur important dans la création des prochains Call of Duty, une franchise qui a généré à ce jour des recettes de plus de 15 milliards $.

Le bureau qui comptait plus de 350 travailleurs était alors en période d'embauche. Parmi ses nombreuses réalisations et collaborations, on retrouve entre autres Spider-Man, Guitar Hero et Skylanders.