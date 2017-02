Bon début d'année pour l'immobilier de luxe

(Québec) L'immobilier de luxe démarre l'année en force dans la région de Québec. Une propriété de 1,975 million $ s'est vendue à Lac-Beauport. Il s'agit de l'une des plus importantes transactions immobilières des dernières années.

La transaction pour la demeure située au 325, chemin du Tour-du-Lac a été notariée dans la semaine du 23 janvier. Le courtier immobilier chez Royal Lepage Inter-Québec André Dussault a notamment oeuvré sur la vente.

«C'est un terrain de 80 000 pieds carrés, sans voisin, avec une propriété ayant 160 pieds de façade avec vue sur le lac. La demeure possède également une piscine creusée et un garage», décrit au Soleil M. Dussault. «C'est l'un des beaux terrains du tour du lac», poursuit celui qui a plusieurs autres mandats dans ce secteur.

La demeure, dont le prix initial demandé était de 2,4 millions $, a été acheté par un homme d'affaires de la région, précise, M. Dussault, qui était responsable du dossier depuis un peu plus d'un mois. Le courtier avait également oeuvré en 2013 sur la vente de la maison du joueur de hockey Simon Gagné à Lac-Beauport. Elle avait été vendue pour 3,4 millions $. Il s'agit encore de la plus grosse transaction résidentielle sur le territoire.

À titre d'exemple, la transaction en 2016 la plus importante dans la ville de Québec avait été pour une copropriété vendue au coût de 2,25 millions $. Cette dernière avait toutefois été conclue en 2015, mais l'acte notarié n'a été signé que l'année dernière. Pour la Capitale-Nationale, la plus importante transaction avait été de 1,99 million $ pour une propriété à Fossambault-sur-le-Lac.

Au total, l'an dernier, ce sont 32 transactions résidentielles de 1 million $ et plus qui ont été enregistrées sur les territoires de la Capitale-Nationale et Lévis, selon des données de la firme immobilière JLR.