La communauté d'affaires appuie le Port

Une vingtaine de signatures figurent au bas d'une lettre ouverte envoyée au Soleil, notamment celles de Marc Dutil, du Groupe Canam, Michel Dallaire, de Cominar, Denis Brière, recteur de l'Université Laval, et les frères Éric et Luc Dupont, pionniers des biotechnologies à Québec.

«Le Port de Québec constitue une des assises les plus importantes de notre identité comme ville et comme région, un des piliers de notre économie et un vecteur important de notre développement. Nous devons continuer à trouver des mesures qui nous permettent, comme nous l'avons fait depuis plus de 400 ans, de cohabiter harmonieusement», peut-on lire.

En entrevue téléphonique, Alain Aubut, président et chef de la direction de la CCIQ, souligne que l'ajout d'un quai en eau profonde est «stratégique pour Québec et le Québec», pour «éviter que les gros bateaux transatlantiques s'en aillent ailleurs». Il assure que le groupe demeurera «très vigilant» quant au respect de l'environnement et de la collectivité, mais se dit rassuré par la «transparence» qu'il perçoit de l'administration portuaire.