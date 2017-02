La Ville de Québec 15e meilleur employeur au Canada

Québec partage le top 20 du palmarès 2017 dévoilé mercredi avec la Ville de Calgary, qui arrive au 13e rang. Les villes de Vancouver, Ottawa et Montréal occupent respectivement la 54e, 56e et 168e position.

«Nous sommes ravis de cette reconnaissance par le magazine Forbes et cela démontre que les mesures mises en place pour améliorer la gestion, la performance et les services offerts par la Ville ont un résultat positif et valorisant auprès des employés qui font notre fierté et celle de la population», a déclaré par voie de communiqué le maire de Québec, Régis Labeaume. «La qualité des services publics offerts par la Ville de Québec est reconnue chaque année par les citoyens. Ce classement du magazine Forbes confirme la compétence et l'efficacité des employés», poursuit-il.

C'est l'Université Queen's, en Ontario, qui remporte la palme du meilleur patron canadien. L'établissement scolaire, qui avait terminé au 17e rang en 2016, s'est vu accorder une note de 9,18 sur 10. Le podium est complété par Nav Canada, une société à but non lucratif chargée du contrôle du trafic aérien canadien, et par Toronto Hydro, une société de distribution d'électricité.

Pour établir le palmarès des meilleurs employeurs au Canada, Forbes a demandé à 8 000 travailleurs canadiens - 81 % à temps plein - oeuvrant pour des entreprises ou des institutions de plus de 500 employés de classer leur compagnie sur une échelle de 1 à 10.

