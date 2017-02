La fin pour les restaurants Brynd Smoked Meat

Jusqu'à tout récemment, Brynd Smoked Meat opérait trois restaurants: un sur la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Port, un dans Lebourgneuf et un autre sur la rue Maguire, dans Sillery. Le Soleil a tenté de contacter ces trois succursales vendredi, mais les lignes téléphoniques n'étaient plus en opération.

L'avis de faillite, déposé en Cour supérieure le 25 janvier dernier, révèle que le président de la compagnie, Bruno Vincelette, devait environ 145 000$ à ses créanciers. La faillite est gérée par Bresse syndics et gestionnaires.

Les restaurants Brynd Smoked Meat s'étaient forgés une réputation enviable au fil des années. Le premier restaurant a ouvert ses portes en 1987, sur l'avenue Maguire. Puis, les succursales de Saint-Paul et de Lebourgneuf s'étaient ajoutées en 2009 et en 2012. En plus de servir de la viande fumée, les restaurants s'étaient lancés il y a deux ans dans les sandwichs à la viande effilochée. En tenant compte de son service de traiteur, Brynd employait environ 40 personnes à Québec.

