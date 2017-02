Les affaires express

Le chef de la direction de la SOCAN, Éric Baptiste, a déclaré par communiqué que l'organisation était vraiment fière du succès de ses membres, citant en exemples les carrières de Coeur de pirate, Kaytranada, Louis-Jean Cormier, Alex Nevsky, The Weeknd, Drake et Arcade Fire, entre autres. La Presse canadienne

Plus de 20 millions $ ont par ailleurs été perçus pour des diffusions en continu de films et de productions télévisuelles.

Les créateurs et éditeurs de musique membres de la SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) ont généré un tiers de milliard de dollars en revenus de droits d'auteur en 2016, une hausse de 8 % en 12 mois, a indiqué l'organisation, mardi.

Les responsables du service d'accompagnement à la Cour des petites créances, Petites-Créances.ca, lancent un appel à la prudence alors que deux avocats utilisent le même nom commercial et le même nom de domaine pour des services similaires. La confusion viendrait du fait que M e Francis Alerte et M e René Georges-Andy ont mis en ligne vers le 27 novembre 2016 le service PetitesCréances.ca sans le trait d'union. Petites-Créances.ca déplore que deux membres du Barreau du Québec utilisent ce stratagème qui crée de la confusion chez ceux qui cherchent conseil plutôt que d'agir en fonction de valeurs éthiques et de protection du public. Petites-Créances.ca envisage actuellement l'intervention des tribunaux pour faire valoir ses droits. Yves Therrien

Le produit intérieur brut réel a progressé de 0,4 % en novembre, ce qui constitue une cinquième hausse mensuelle en six mois, a annoncé mardi Statistique Canada.

La croissance de novembre est principalement attribuée à une augmentation de la production dans les secteurs de la fabrication, de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz, de la finance et des assurances et de la construction.

Les industries productrices de biens ont affiché une croissance de 0,9 %, qui a presque annulé le recul de 1 % enregistré en octobre. La production s'est accrue dans les secteurs de la fabrication, de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz et de la construction, tandis qu'elle a diminué dans les secteurs des services publics et de l'agriculture et de la foresterie.

Les industries des services ont affiché une hausse de 0,2 %, en grande partie attribuable aux secteurs des finances et de l'assurance, du commerce de détail et du transport et de l'entreposage. Les services immobiliers et services de location et de location à bail ont connu une baisse tandis que le commerce de gros a enregistré un léger recul. La Presse canadienne