Le PIB réel avance de 0,4 % en novembre

La croissance de novembre est principalement attribuée à une augmentation de la production dans les secteurs de la fabrication, de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz, de la finance et des assurances et de la construction.

Les industries productrices de biens ont affiché une croissance de 0,9 pour cent, qui a presque annulé le recul de 1 pour cent enregistré en octobre. La production s'est accrue dans les secteurs de la fabrication, de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz et de la construction, tandis qu'elle a diminué dans les secteurs des services publics et de l'agriculture et de la foresterie.

Les industries des services ont affiché une hausse de 0,2 pour cent, en grande partie attribuable aux secteurs des finances et de l'assurance, du commerce de détail et du transport et de l'entreposage. Les services immobiliers et services de location et de location à bail ont connu une baisse tandis que le commerce de gros a enregistré un léger recul.