Le Cégep de Sainte-Foy vend un immeuble

Situons-nous. Le collège, qui abrite notamment la salle Albert-Rousseau, occupe un vaste lot dont l'adresse officielle est le 2410, chemin Sainte-Foy. Là, une route d'accès au campus croise la voie publique. Dès l'entrée, sur la droite, il y a cette bâtisse qui brandit le 2400 au-dessus de ses portes. C'est elle - ainsi que sa verdure frontale - qui est mise en vente.

«C'est un bâtiment, à l'origine, qui appartenait aux Frères des écoles chrétiennes qui sont les fondateurs de l'Académie de Québec qui est devenue le Cégep de Sainte-Foy par la suite», raconte Geneviève Bastien, du service des communications. L'ancienne résidence avait été baptisée «Bienheureux Salomon» par les religieux.

Lorsque la congrégation a décidé de quitter les lieux, le cégep a pris le bienheureux sous son aile. Entre autres parce que la route d'accès à l'établissement d'enseignement est en bonne partie sur le terrain des frères! Il fallait acheter.

Puis on a pensé loger les centres de recherche dans la nouvelle acquisition. Sauf qu'après analyse, on a préféré architecturer en neuf au lieu de rénover - le nouveau centre de transfert technologique est d'ailleurs en construction, un projet de 4,5 millions $.

La direction a aussi pensé aménager des classes ou des bureaux. Là encore, on a abandonné l'idée, les budgets n'étant pas disponibles. «Par conséquent, nous avons décidé de nous en départir.»

«La mise en vente du Bienheureux Salomon n'est pas liée aux compressions budgétaires subies au cours des dernières années», assure Mme Bastien. «Elle découle du fait que les différentes hypothèses évaluées pour l'aménager afin de répondre à nos besoins ne se sont pas avérées possibles, puisque sa mise aux normes et sa réfection auraient été trop lourdes, et que le budget de maintien d'actifs des cégeps ne peut être dédié à ce type de travaux.»

Pour pouvoir se départir ainsi d'un immeuble et de la verdure qui l'entoure, l'établissement d'étude postsecondaire a dû appeler l'arpenteur afin de délimiter le lot qui sera cédé. Le lotissement est toujours en cours. Bien entendu, le Cégep a établi la frontière de façon à conserver sa route d'accès.

6800 mètres carrés

La propriété mise en vente a néanmoins une envergure certaine : 6797,5 mètres carrés (1,5 terrain de football américain). Le Bienheureux Salomon, érigé en 1954, fait 1440,7 mètres carrés.

Difficile de prédire ce qui sera construit sur le site. Il est cependant situé dans un secteur populaire à peu près à mi-chemin entre la Pyramide et l'intersection de l'autoroute Robert-Bourassa. Près du cégep, bien sûr, mais aussi près de la cité universitaire.

Pour l'instant, le zonage est lié à celui du cégep, note un porte-parole de la Ville de Québec, David O'Brien. Il permet un lieu de rassemblement, un établissement d'éducation postsecondaire, un parc ou un équipement récréatif extérieur de proximité.

C'est la Société québécoise des infrastructures qui a été mandatée pour organiser et encadrer l'enchère. «Pour les ministères, les organismes [gouvernementaux], c'est nous qui vendons les édifices. Il y a une disposition de la loi qui prévoit aussi les établissements de santé, le réseau de l'éducation», explique le porte-parole, Martin Roy.