Les affaires express

L'équipe des affaires

Le Soleil Le Soleil Ouverture du Shaker de Charlesbourg

La bannière Shaker Cuisine & Mixologie a officiellement ouvert ses portes mardi, dans Charlesbourg, dans l'ancien local de La Cage - Brasserie sportive. Une cinquantaine d'emplois ont été créés. Le restaurant de 240 places et d'une superficie de 6000 pieds carrés a nécessité un investissement d'environ 750 000 $. «Nous avons intégré dans notre décor l'avion qui était présent dans l'ancien restaurant. Nous avons aussi un salon privé, grâce à des murs amovibles, d'une cinquantaine de places», indique Luc Beaumont, copropriétaire et directeur du développement des affaires au Shaker Cuisine & Mixologie. «C'est vraiment une ambiance festive, chaleureuse et décontractée. Nous avons une section bar et une section restaurant», poursuit-il. Pour les prochains mois, l'entreprise ouvrira deux nouveaux restaurants, soit à Rivière-du-Loup (ouverture en mars) et à Gatineau (ouverture en avril). Les propriétaires de la chaîne, spécialisée dans les tartares, les burgers gourmets et les cocktails, souhaitent ouvrir au total en 2017 six restaurants, dont au moins un dans la région de Mont-réal. «J'ai trois, quatre dossiers entre les mains. Nous sommes en négociation avec deux propriétaires de locaux à Montréal, un sur la Rive-Sud et un sur la Rive-Nord», note M. Beaumont. Le premier Shaker a vu le jour en 2015, dans la Pyramide, dans Sainte-Foy. L'entreprise possède aujourd'hui cinq restaurants. Jean-Michel Genois Gagnon

Investissement de 1,5 M$ chez New West VR

L'entreprise New West VR, de Lévis, investit 1,5 million $ pour la construction d'un nouvel édifice administratif où on trouve une salle de montre pouvant accueillir jusqu'à sept véhicules. L'endroit est d'une superficie de 4200 pieds carrés. «Avec la construction de notre nouvelle salle de montre, nous voulions mettre au premier plan les véhicules récréatifs que nous produisons. Nous voulions proposer un espace de vente aéré, avec un maximum de luminosité naturelle exceptionnelle, et surtout un endroit où le client se sent bien», a indiqué par voie de communiqué Laurent Brochu, propriétaire de la compagnie. Fondé en 1999, le manufacturier de véhicules récréatifs prévoit au cours des prochaines semaines créer quatre nouveaux emplois. Aujourd'hui, une vingtaine de travailleurs oeuvrent pour l'entreprise. Jean-Michel Genois Gagnon

Tim Hortons s'installe au Mexique