Moreau invite les juristes «au chaud»

Le président du Conseil du trésor a assuré mercredi que sa dernière offre laisserait dans les poches des avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) autant d'argent que dans celles des procureurs de la Couronne.

Une fois l'équité monétaire obtenue, les juristes devraient retourner à leur poste, qu'ils ont quitté le 24 octobre, suggère-t-il. Un comité pourrait alors se pencher sur la définition du statut exact qui doit leur être accordé.

«Vous avez dans vos poches ce que vous nous demandez, a plaidé M. Moreau. Est-ce qu'on peut s'asseoir au chaud pour faire la deuxième partie du travail?»

Les juristes estiment que leur indépendance doit être reconnue au même titre que les procureurs. Ils veulent qu'un comité de rémunération se penche sur leurs conditions de travail et fassent des recommandations à l'Assemblée nationale. Pour Québec, ils n'ont pas la même indépendance parce que leur travail s'inscrit dans une relation «avocat-client».

«Je suis très ouvert à parler de ça», affirme M. Moreau. Il suggère la mise sur pied d'un comité composé d'un représentant de LANEQ, d'un représentant du gouvernement et d'un tiers pour discuter de cet enjeu. Il promet que les discussions ne seraient pas remises «aux calendes grecques». Le ministre affirme qu'il n'envisagera une loi spéciale qu'en «tout dernier recours».

Mais, pour le président de LANEQ, Me Jean Denis, la proposition du gouvernement équivaut ni plus ni moins à «l'offre de merde» qui a déjà été refusée à 97% par ses membres. Les avocats et notaires ont débrayé en premier lieu pour obtenir une reconnaissance et un mode de négociation similaire à celui des procureurs.

«Ce que ce gouvernement va devoir comprendre, c'est que des questions de principe, ça existe, a-t-il lancé. On s'est fait dire par M. Moreau : "Voyons, on ne fait pas des grèves pour des questions de principe". On n'en revenait pas. On ne veut plus être dans la rue comme ça. On veut que nos fonctions et notre indépendance soient reconnues.»

Il demeure que, selon son appréciation, l'offre du gouvernement est 40% moins généreuse que celle faite aux procureurs. En milieu de journée, il n'était pas acquis que cette offre serait soumise aux membres de LANEQ.

Même s'ils ont dû s'endetter pour des prestations de grève, les juristes estiment avoir encore des possibilités sur le plan financier. «On est en train de discuter avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) pour voir si on peut faire quelque chose de ce côté, a dit M. Denis. (...) Il y a toujours des gens disponibles quand il s'agit de prêter de l'argent et de recevoir des intérêts.»

LANEQ envisage poursuivre Québec en dommages et intérêts pour négociations de mauvaise foi et «lock-out déguisé».