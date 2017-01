Squeeze collaborera sur un film de 18 millions $

(Québec) Le studio d'animation Squeeze fait un pas de plus à l'international. La compagnie de Saint-Roch collaborera au long métrage animé Troll, the Tale of a Tail.

«Nous sommes vraiment heureux de participer à la création de ce film international», affirme Denis Doré, président et cofondateur de Squeeze. «Le studio vient tout juste de célébrer son cinquième anniversaire : le moment est idéal! Nous sommes prêts à démontrer au reste du monde notre savoir-faire et à livrer la meilleure qualité pour donner vie à des personnages inoubliables», poursuit-il, notant que la production se fera entièrement au Canada.

Le film d'animation, d'un budget de 18 millions $, devrait être présenté à travers le monde dès 2018. Le projet est possible grâce à un partenariat entre différents groupes au Canada, en Norvège et en Chine.

Troll, the Tale of a Tail est l'histoire d'un jeune troll qui cherche à impressionner son père. Pour y parvenir, il accorde sa confiance à son cousin malveillant, transformant accidentellement le roi en pierre. Un geste qui aura de lourdes conséquences et mettra en péril l'univers troll alors que son cousin cherche à prendre le pouvoir. Afin de sauver sa communauté d'un désastre, le jeune garçon se lance dans une aventure pour ramener son père à la vie.

Le mandat de Squeeze pour le film sera la création des personnes ainsi que l'animation. C'est le directeur créatif et cofondateur de Squeeze, Patrick Beaulieu, qui va diriger l'équipe de Québec.

Depuis sa fondation en 2011, le studio a participé à plusieurs projets d'envergure internationale, notamment une cinquantaine de films. L'entreprise a également mis au monde Ed, le papa autruche de la série Cracké. Cette dernière a entre autres été diffusée au Canada à l'antenne de Télétoon. La série est vendue dans plus de 150 territoires. Une entente avec le groupe Disney a notamment été signée en 2016 permettant à l'autruche, qui tente à tout prix de protéger les huit oeufs de sa couvée, de faire escale dans l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, le Moyen-Orient, la Turquie et l'Afrique.

Pour visionner un extrait du film Troll, the Tale of a Tail : bit.ly/2ktaDtE