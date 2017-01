Germain Hôtels prend goût au Quartier DIX30

L'entreprise familiale a annoncé, mardi, un investissement de 35 millions $ pour l'érection d'un hôtel de 168 chambres au Square du Quartier DIX30.

Le coprésident du Groupe Germain Hôtels, Jean-Yves Germain, signale que les travaux sont déjà en cours.

L'hôtel de 15 étages devrait accueillir ses premiers clients au printemps 2018.

Le Groupe Germain avait ouvert un premier Hôtel Alt dans le quartier DIX30 en 2007.

«Le secteur avait besoin d'un autre établissement», indique Jean-Yves Germain en précisant que l'hôtel sera situé à proximité de commerces de renom comme David's Tea et Holt Renfrew, de la future gare du Réseau électrique métropolitain qui reliera la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal et d'un imposant projet de développement résidentiel.

Le nouvel établissement marquera les débuts d'une nouvelle bannière.

Après Hôtels Le Germain et Hôtels Alt, voilà la bannière Alt+. Ce nouveau concept quatre étoiles proposera des chambres plus spacieuses et de nombreux services comme celui d'un voiturier.

L'établissement abritera un restaurant au rez-de-chaussée ainsi que des espaces locatifs pour bureaux.

Le réseau du Groupe Germain Hôtels est actuellement constitué de 13 établissements. Jean-Yves Germain et sa soeur Christiane veulent porter ce nombre à 20 d'ici 2020.

En plus de celui du DIX30, quatre autres hôtels sont en construction.

Le Groupe Germain Hôtels prépare l'ouverture, au printemps, de l'Hôtel Alt à St. John's, et poursuit la construction des hôtels Alt à Calgary et à Saskatoon ainsi que Le Germain à Ottawa. Ces trois hôtels ouvriront également leurs portes en 2018.

Et Québec?

«La Ville de Québec est un marché que nous regardons très attentivement. C'est tout ce que je peux vous dire», répond Jean-Yves Germain lorsque Le Soleil lui demande si le Groupe Germain Hôtels avait l'intention d'ajouter un autre hôtel à Québec.

La capitale compte déjà un hôtel Le Germain et un Alt.

«Le marché de Québec va de mieux en mieux. Nous ne sommes plus les enfants pauvres au pays. L'année 2016 a été très bonne pour l'industrie hôtelière. Il ne faudrait donc pas se surprendre de voir arriver de nouveaux établissements dans le paysage», affirme-t-il en ajoutant que les honneurs remportés par Québec sur la scène touristique mondiale commençaient à rapporter des dividendes.