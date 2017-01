Un second hôtel pour Groupe Germain dans le Quartier DIX30

(Québec) Le Groupe Germain Hôtels aura un second hôtel dans le Quartier DIX30 à Brossard.

L'entreprise a annoncé, mardi, un investissement de 35 millions $ pour l'érection d'un établissement de 168 chambres au Square du Quartier DIX30.

L'hôtel de 15 étages accueillera ses premiers clients au cours de l'année 2018.

Le Groupe Germain avait ouvert un premier Hôtel Alt dans le quartier DIX30 en 2007.

Le nouvel établissement marquera les débuts d'une nouvelle bannière: l'Hôtel Alt+.

Ce nouveau concept quatre étoiles proposera aux clients des chambres plus spacieuses et de nombreux services comme celui d'un voiturier.

L'établissement intégrera un restaurant au rez-de-chaussée ainsi que des espaces locatifs pour bureaux.

«Depuis presque dix ans, nous sommes des témoins de première ligne de la popularité croissante du Quartier DIX30, et nous sommes également à l'écoute des besoins et des demandes de nos clients» a indiqué Christiane Germain, coprésidente de Groupe Germain Hôtels. « Nous sommes donc convaincus que le concept de l'Hôtel Alt+ Quartier DIX30, qui allie notamment des chambres spacieuses et de nombreux services permettant de rehausser l'expérience de nos invités, saura plaire aux visiteurs.»

En plus de ce projet à Brossard, le Groupe Germain Hôtels prépare l'ouverture, au printemps, de l'Hôtel Alt à St. John's, et poursuit la construction des hôtels Alt à Calgary et Saskatoon ainsi que Le Germain Ottawa.

Le réseau du Groupe Germain Hôtels compte actuellement 13 établissements. Christiane et Jean-Yves Germain veulent porter ce nombre à 20 d'ici 2020.