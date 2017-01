Tenir la porte... et gagner 125$!

Une «escouade» promotionnelle de IA Groupe financier (Industielle Alliance) sillonnera les deux rives de la capitale jusqu'à jeudi, des enveloppes contenant 125 $ en poche. En quatre jours, ils doivent distribuer 31 250 $. Dans trois autres villes, Montréal, Toronto et Vancouver, le même montant sera disséminé.

«C'est le lancement officiel de nos fêtes de nos 125 ans», explique Isabelle Paquet, chargée de projet pour cette «célébration». Elle cherchait une façon originale de souligner l'anniversaire : «On voulait marquer le coup en remettant à 1000 personnes un montant de 125 $; au total, 125 000 $ réparti dans quatre villes au Canada, là où on a les bureaux administratifs les plus importants.»

«On ne voulait pas tout simplement sortir dans la rue puis remettre 125 000 $, ou faire un concours. On voulait sortir un peu du sentier habituel. Alors on a lié ça à l'entraide», ajoute-t-elle.

En plus de soigner l'image de l'entreprise, l'opération permet de récompenser des actions spontanées. «Donc d'ouvrir une porte, d'aider quelqu'un à enjamber un banc de neige, aider une voiture à se déloger de la neige. Des choses aussi simples que ça, dans le quotidien.»

Lundi, à l'Université Laval, à la pyramide du secteur Sainte-Foy, à la place D'Youville ou sur la rue Saint-Joseph, la troupe a remis une enveloppe à quelqu'un qui offrait le covoiturage à un ami, à une bénévole qui accompagnait une personne âgée, à un homme qui a ramassé un déchet...

«Ce qu'on récompense, c'est tout simplement sortir de soi-même, poursuit Mme Paquet. Parce qu'on parle beaucoup que les gens sont devenus de plus en plus des individualistes qui pensent à eux, manquent de courtoisie. Et puis étonnamment, je suis sur la rue depuis 9h ce matin et j'en suis même émue; je vois des gestes, je vois des gens qui sont comme ça, tout simplement.»

Vous voulez votre enveloppe? Bonne chance. «On n'annonce pas nos couleurs parce qu'on veut que ça reste quand même spontané.»

D'autres promotions seront organisées au cours de l'année : concours pour gagner un voyage de 12 500 $, autre concours pour attribuer 125 000 $ pour un projet communautaire... Le 125e jour de l'année, les employés de l'entreprise devront aussi faire de bonnes actions.